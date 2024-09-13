https://sarabic.ae/20240913/كيف-هدد-كيس-لرقائق-البطاطس-نظام-بيئي-لقارة-بكاملها؟-1092685397.html
كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟
كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كيس لرقائق البطاطس ألقاه أحد الزائرين في حديقة "كارلسباد" الوطنية في نيو مكسيكو أثار عواقب غير متوقعة على النظام البيئي الحساس... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:43+0000
2024-09-13T14:43+0000
2024-09-13T14:43+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092685675_0:161:2968:1831_1920x0_80_0_0_dc9b1dc4c859a8bb41cab6ce2c5fa316.jpg
وأوضح مسؤولو الحديقة أن رقائق الذرة المعالجة تسببت في انتشار العفن على أرضية الكهف والتكوينات القريبة، وشكلت بيئة مثالية لنمو الميكروبات والفطريات.وأشار المسؤولون إلى أن هذا أدى إلى ظهور شبكة غذائية مؤقتة تضم صراصير الكهف، والعناكب، والذباب، مما أدى إلى انتشر العفن بوتيرة سريعة.وأشار الموقع الإلكتروني للحديقة إلى أن تناول أو شرب أي شيء غير الماء يجذب الحيوانات إلى الكهف ويعرض النظام البيئي للخطر. وأمضى حراس الحديقة 20 دقيقة في إزالة رقائق البطاطس والعفن بعناية من أسطح الكهف، مسلطين الضوء على أهمية اتباع قواعد الحديقة، التي تحظر استهلاك أي شيء سوى الماء العادي في الكهوف، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.وتؤكد هذه الحادثة على الرسالة الأوسع نطاقاً المتمثلة في "عدم ترك أي أثر"، والتي تشجع الزوار على تقليل تأثيرهم على البيئات الطبيعية.
https://sarabic.ae/20240913/كيف-يمكن-لصبغة-الشعر-أن-تسبب-العمى؟-علماء-يكشفون-تفاصيل-مهمة-1092676958.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0d/1092685675_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_952931c7e8abaa90dcd1a147fa3aaf3c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كيس لرقائق البطاطس ألقاه أحد الزائرين في حديقة "كارلسباد" الوطنية في نيو مكسيكو أثار عواقب غير متوقعة على النظام البيئي الحساس للكهف.
وأوضح مسؤولو الحديقة أن رقائق الذرة المعالجة تسببت في انتشار العفن على أرضية الكهف والتكوينات القريبة، وشكلت بيئة مثالية لنمو الميكروبات والفطريات.
وأشار المسؤولون إلى أن هذا أدى إلى ظهور شبكة غذائية مؤقتة تضم صراصير الكهف، والعناكب، والذباب، مما أدى إلى انتشر العفن بوتيرة سريعة.
وأشار الموقع الإلكتروني للحديقة إلى أن تناول أو شرب أي شيء غير الماء يجذب الحيوانات إلى الكهف ويعرض النظام البيئي للخطر.
وأمضى حراس الحديقة 20 دقيقة في إزالة رقائق البطاطس والعفن بعناية من أسطح الكهف، مسلطين الضوء على أهمية اتباع قواعد الحديقة، التي تحظر استهلاك أي شيء سوى الماء العادي في الكهوف، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد هذه الحادثة على الرسالة الأوسع نطاقاً المتمثلة في "عدم ترك أي أثر"، والتي تشجع الزوار على تقليل تأثيرهم على البيئات الطبيعية.