كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:16 GMT
24 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:40 GMT
20 د
صدى الحياة
أطفال غزة بين مطرقة شلل الأطفال وسندان التعنت الإسرائيلي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:03 GMT
21 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:24 GMT
18 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف العمق الروسي خطر على أوروبا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
09:03 GMT
24 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
09:28 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
الرئيس الإيراني يزور بغداد في أول زيارة خارجية.. ما الأهدف؟
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
11:34 GMT
25 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الرئيس بوتين يعتبر السماح لكييف باستخدام الأسلحة الغربية تورط مباشر في الصراع الأوكراني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240913/كيف-هدد-كيس-لرقائق-البطاطس-نظام-بيئي-لقارة-بكاملها؟-1092685397.html
كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟
كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كيس لرقائق البطاطس ألقاه أحد الزائرين في حديقة "كارلسباد" الوطنية في نيو مكسيكو أثار عواقب غير متوقعة على النظام البيئي الحساس... 13.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-13T14:43+0000
2024-09-13T14:43+0000
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وأوضح مسؤولو الحديقة أن رقائق الذرة المعالجة تسببت في انتشار العفن على أرضية الكهف والتكوينات القريبة، وشكلت بيئة مثالية لنمو الميكروبات والفطريات.وأشار المسؤولون إلى أن هذا أدى إلى ظهور شبكة غذائية مؤقتة تضم صراصير الكهف، والعناكب، والذباب، مما أدى إلى انتشر العفن بوتيرة سريعة.وأشار الموقع الإلكتروني للحديقة إلى أن تناول أو شرب أي شيء غير الماء يجذب الحيوانات إلى الكهف ويعرض النظام البيئي للخطر. وأمضى حراس الحديقة 20 دقيقة في إزالة رقائق البطاطس والعفن بعناية من أسطح الكهف، مسلطين الضوء على أهمية اتباع قواعد الحديقة، التي تحظر استهلاك أي شيء سوى الماء العادي في الكهوف، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.وتؤكد هذه الحادثة على الرسالة الأوسع نطاقاً المتمثلة في "عدم ترك أي أثر"، والتي تشجع الزوار على تقليل تأثيرهم على البيئات الطبيعية.
https://sarabic.ae/20240913/كيف-يمكن-لصبغة-الشعر-أن-تسبب-العمى؟-علماء-يكشفون-تفاصيل-مهمة-1092676958.html
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منوعات

كيف هدد كيس لرقائق البطاطس نظام بيئي لقارة بكاملها؟

14:43 GMT 13.09.2024
© Photo / unsplash/Bermix Studioرقائق البطاطس
رقائق البطاطس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
© Photo / unsplash/Bermix Studio
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن كيس لرقائق البطاطس ألقاه أحد الزائرين في حديقة "كارلسباد" الوطنية في نيو مكسيكو أثار عواقب غير متوقعة على النظام البيئي الحساس للكهف.
وأوضح مسؤولو الحديقة أن رقائق الذرة المعالجة تسببت في انتشار العفن على أرضية الكهف والتكوينات القريبة، وشكلت بيئة مثالية لنمو الميكروبات والفطريات.
وأشار المسؤولون إلى أن هذا أدى إلى ظهور شبكة غذائية مؤقتة تضم صراصير الكهف، والعناكب، والذباب، مما أدى إلى انتشر العفن بوتيرة سريعة.
صبغة الشعر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2024
مجتمع
كيف يمكن لصبغة الشعر أن تسبب العمى؟... علماء يكشفون تفاصيل مهمة
12:04 GMT
وأشار الموقع الإلكتروني للحديقة إلى أن تناول أو شرب أي شيء غير الماء يجذب الحيوانات إلى الكهف ويعرض النظام البيئي للخطر.
وأمضى حراس الحديقة 20 دقيقة في إزالة رقائق البطاطس والعفن بعناية من أسطح الكهف، مسلطين الضوء على أهمية اتباع قواعد الحديقة، التي تحظر استهلاك أي شيء سوى الماء العادي في الكهوف، بحسب ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتؤكد هذه الحادثة على الرسالة الأوسع نطاقاً المتمثلة في "عدم ترك أي أثر"، والتي تشجع الزوار على تقليل تأثيرهم على البيئات الطبيعية.
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