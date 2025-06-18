وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
روسيا ستوقع اتفاقيات حكومية دولية مع مالي وبوركينا فاسو للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
تحديات الرياضة السورية ... كيف تفاعل الشارع الرياضي مع كأس العالم للأندية؟
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كشف أثري جديد في مصر: اكتشاف مقبرة تحتمس الثاني
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أسعار إمدادات الطاقة لأوروبا تشتعل على وقع المواجهة بين إيران وإسرائيل
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:03 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:37 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ما يجري اليوم بين إيران وإسرائيل هو عبارة عن صراع بين مشروعين اقتصاديين كبيرين
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
08:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
09:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
10:31 GMT
30 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:29 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ستستمر دول الخليج على الحياد إذا تواصل التصعيد بين إسرائيل وإيران
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
16:46 GMT
14 د
بلا قيود
انطلاق "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2025" في مدينة سان بطرسبورغ
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مخاطر ضرب المنشآت النووية الإيرانية ،وعدم صدور قرار من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة الضربات الإسرائيلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250618/وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يحذر-من-تبعات-ضرب-المنشآت-النووية-ومخاطرها-على-المنطقة-1101795786.html
وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة
وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن "التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وإيران، مستبعد على المدى القريب". 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T14:30+0000
2025-06-18T14:30+0000
مصر
روسيا
إيران
إسرائيل
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080240530_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_4f4de04411fb661d4e858e3566aa5c9e.jpg
وحول الجهود المصرية والروسية، الساعية للعودة لطاولة المفاوضات وتغليب الحلول الدبلوماسية، قال العرابي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إنه "من الصعب توصل أي من دول العالم لهذه الخطوة في الوقت الراهن رغم كافة المساعي والجهود، لكن إيران لن تستسلم، كما أن إسرائيل لن تنتصر".وأضاف العرابي أن "الجانبين يصرّان على مواقفهما، لذلك تظل الجهود الدولية الساعية للتهدئة دون أثر على المدى القريب، لكن تكلفة الحرب تحد من قدرة كل من إيران وإسرائيل على الاستمرار في المواجهة".وحذّر وزير الخارجية المصري الأسبق من تبعات استهداف المنشآت النووية في إيران أو إسرائيل، موضحًا أن "مخاطر مثل هذه الخطوة كارثية على شعوب البلدين في المقام الأول والمنطقة كلها".وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى البيان المشترك لوزارات خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك مصر، والذي يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار العاجل وتعزيز العمل الجماعي لتهدئة الوضع.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
https://sarabic.ae/20250617/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-المصري-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1101753639.html
مصر
إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/13/1080240530_24:0:1243:914_1920x0_80_0_0_ed13c0c332be6822a101ced3204b7242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, روسيا, إيران, إسرائيل, حصري
مصر, روسيا, إيران, إسرائيل, حصري

وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة

14:30 GMT 18.06.2025
© Sputnik . Haisam Mahgoubوزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي
وزير الخارجية المصري السابق السفير محمد العرابي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Sputnik . Haisam Mahgoub
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن "التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وإيران، مستبعد على المدى القريب".
وحول الجهود المصرية والروسية، الساعية للعودة لطاولة المفاوضات وتغليب الحلول الدبلوماسية، قال العرابي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إنه "من الصعب توصل أي من دول العالم لهذه الخطوة في الوقت الراهن رغم كافة المساعي والجهود، لكن إيران لن تستسلم، كما أن إسرائيل لن تنتصر".
وأضاف العرابي أن "الجانبين يصرّان على مواقفهما، لذلك تظل الجهود الدولية الساعية للتهدئة دون أثر على المدى القريب، لكن تكلفة الحرب تحد من قدرة كل من إيران وإسرائيل على الاستمرار في المواجهة".
وحذّر وزير الخارجية المصري الأسبق من تبعات استهداف المنشآت النووية في إيران أو إسرائيل، موضحًا أن "مخاطر مثل هذه الخطوة كارثية على شعوب البلدين في المقام الأول والمنطقة كلها".
ويرى أن "الأسلحة النووية هي أسلحة ردع ولا تستخدم إلا في حالات نادرة كما وقع تاريخيًا، وعلى العالم أن يتعامل مع هذا المنطق".
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2025
وزير الخارجية الروسي ونظيره المصري يناقشان "التصعيد غير المسبوق" في الشرق الأوسط
أمس, 15:12 GMT
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".
وتابع البيان: "ركّزت المحادثة على التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، وعبّر الوزيران عن قلقهما العميق إزاء العملية العسكرية، التي تنفذها إسرائيل ضد إيران، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".
وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى البيان المشترك لوزارات خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك مصر، والذي يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار العاجل وتعزيز العمل الجماعي لتهدئة الوضع.
وختم البيان: "الجانب المصري أعرب عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала