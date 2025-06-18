https://sarabic.ae/20250618/وزير-الخارجية-المصري-الأسبق-يحذر-من-تبعات-ضرب-المنشآت-النووية-ومخاطرها-على-المنطقة-1101795786.html
وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة
وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن "التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وإيران، مستبعد على المدى القريب". 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T14:30+0000
2025-06-18T14:30+0000
2025-06-18T14:30+0000
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وحول الجهود المصرية والروسية، الساعية للعودة لطاولة المفاوضات وتغليب الحلول الدبلوماسية، قال العرابي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إنه "من الصعب توصل أي من دول العالم لهذه الخطوة في الوقت الراهن رغم كافة المساعي والجهود، لكن إيران لن تستسلم، كما أن إسرائيل لن تنتصر".وأضاف العرابي أن "الجانبين يصرّان على مواقفهما، لذلك تظل الجهود الدولية الساعية للتهدئة دون أثر على المدى القريب، لكن تكلفة الحرب تحد من قدرة كل من إيران وإسرائيل على الاستمرار في المواجهة".وحذّر وزير الخارجية المصري الأسبق من تبعات استهداف المنشآت النووية في إيران أو إسرائيل، موضحًا أن "مخاطر مثل هذه الخطوة كارثية على شعوب البلدين في المقام الأول والمنطقة كلها".وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى البيان المشترك لوزارات خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك مصر، والذي يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار العاجل وتعزيز العمل الجماعي لتهدئة الوضع.وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.
https://sarabic.ae/20250617/وزير-الخارجية-الروسي-ونظيره-المصري-يناقشان-الوضع-في-الشرق-الأوسط-1101753639.html
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مصر, روسيا, إيران, إسرائيل, حصري
مصر, روسيا, إيران, إسرائيل, حصري
وزير الخارجية المصري الأسبق يحذر من تبعات ضرب المنشآت النووية ومخاطرها على المنطقة
حصري
صرح وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي، بأن "التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وإيران، مستبعد على المدى القريب".
وحول الجهود المصرية والروسية، الساعية للعودة لطاولة المفاوضات وتغليب الحلول الدبلوماسية، قال العرابي في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، إنه "من الصعب توصل أي من دول العالم لهذه الخطوة في الوقت الراهن رغم كافة المساعي والجهود، لكن إيران لن تستسلم، كما أن إسرائيل لن تنتصر".
وأضاف العرابي أن "الجانبين يصرّان على مواقفهما، لذلك تظل الجهود الدولية الساعية للتهدئة دون أثر على المدى القريب، لكن تكلفة الحرب تحد من قدرة كل من إيران وإسرائيل على الاستمرار في المواجهة".
وحذّر وزير الخارجية المصري الأسبق من تبعات استهداف المنشآت النووية في إيران أو إسرائيل، موضحًا أن "مخاطر مثل هذه الخطوة كارثية على شعوب البلدين في المقام الأول والمنطقة كلها".
ويرى أن "الأسلحة النووية هي أسلحة ردع ولا تستخدم إلا في حالات نادرة كما وقع تاريخيًا، وعلى العالم أن يتعامل مع هذا المنطق".
وأجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
، أمس الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ناقشا خلاله التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، إزاء العملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل ضد إيران.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 17 يونيو (حزيران الجاري)، أُجريت محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي".
وتابع البيان: "ركّزت المحادثة على التصعيد غير المسبوق في الشرق الأوسط، وعبّر الوزيران عن قلقهما العميق إزاء العملية العسكرية، التي تنفذها إسرائيل ضد إيران، والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية".
وأضاف البيان: "دعا الوزيران إلى وقف فوري للأعمال القتالية والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد المواجهة المسلحة وتوسيع نطاق الصراع، ما سيؤدي حتمًا إلى عواقب سلبية على المنطقة بأسرها".
وفي السياق ذاته، أشار لافروف إلى البيان المشترك لوزارات خارجية 20 دولة عربية وإسلامية، بما في ذلك مصر، والذي يتضمن دعوة لوقف إطلاق النار العاجل وتعزيز العمل الجماعي لتهدئة الوضع.
وختم البيان: "الجانب المصري
أعرب عن تقديره العالي لاستعداد روسيا لتقديم جهود الوساطة اللازمة من أجل التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة".
وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه في وقت سابق، بناء على تحليل صور الأقمار الصناعية، تم رصد تأثير مباشر في حجرات التخصيب تحت الأرض بمنشأة نطنز النووية في إيران، بعد الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت المنشأة، يوم الجمعة الماضية.
وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أن "الأضرار التي تم تسجيلها في المنشأة النووية الإيرانية لتخصيب اليورانيوم "فوردو" كانت محدودة للغاية".
وتتبادل إسرائيل وإيران
الضربات مرات عدة يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل قصفها.