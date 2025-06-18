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https://sarabic.ae/20250618/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-مقر-قيادة-الأمن-الداخلي-الإيرانية-1101793714.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية
وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية، وذلك خلال غارات جوية على العاصمة الإيرانية طهران. 18.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-18T13:58+0000
2025-06-18T13:58+0000
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ونشر كاتس بيانا له مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلاله أن "الإعصار يواصل ضرب طهران. طائرات القوات الجوية دمرت للتو مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني".وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف رموز النظام الإيراني في أي مكان حول العالم".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان له: "يشن سلاح الجو الآن هجوما على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقة طهران".وقال خامنئي في كلمة متلفزة موجّهة للشعب الإيراني، إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله"، وأكد أن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".وأضاف: "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
https://sarabic.ae/20250618/4-دول-عربية-تؤكد-ضرورة-التسوية-العاجلة-بين-إيران-وإسرائيل-لمنع-انزلاق-المنطقة-لحالة-الفوضى-1101789462.html
https://sarabic.ae/20250618/البرلمان-الإيراني-إذا-استهدفت-إسرائيل--منشآتنا-النفطية-فعلى-دول-المنطقة-إجراء-حسابات-صحيحة-1101786390.html
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إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار
إيران, إسرائيل, العالم, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية

13:58 GMT 18.06.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
© Photo
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية، وذلك خلال غارات جوية على العاصمة الإيرانية طهران.
ونشر كاتس بيانا له مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلاله أن "الإعصار يواصل ضرب طهران. طائرات القوات الجوية دمرت للتو مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني".
وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف رموز النظام الإيراني في أي مكان حول العالم".
النيران تتصاعد من منشأة لتخزين النفط بعد تعرضها لضربة إسرائيلية في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
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12:45 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، تنفيذ هجمات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال المكتب الصحفي للجيش الإسرائيلي في بيان له: "يشن سلاح الجو الآن هجوما على أهداف عسكرية تابعة للنظام الإيراني في منطقة طهران".
من جهته، توعّد المرشد الإيراني علي خامنئي، إسرائيل بـ"رد قوي"، مؤكدًا أن "إيران لن تتجاهل أي هجوم على أراضيها، والقوات المسلحة في حالة تأهب".
وقال خامنئي في كلمة متلفزة موجّهة للشعب الإيراني، إن "الكيان الصهيوني ارتكب خطأ فادحا وسيلقى جزاء عمله"، وأكد أن "إيران لن تغفر للكيان الصهيوني انتهاك أجوائها ولن تنسى دماء شهدائها".
وأضاف: "قواتنا المسلحة جاهزة للدفاع عن الوطن ومدعومة من المسؤولين وكل أبناء الشعب".
وفي ليلة 13 يونيو/ حزيران الجاري، شنت إسرائيل عملية ضد إيران، متهمةً إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري يزعم أنه يقترب من نقطة اللاعودة. وكانت أهداف القصف الجوي والغارات التي شنتها إسرائيل هي المنشآت النووية، والجنرالات، والفيزيائيين النوويين البارزين، والقواعد الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي، وصواريخ "أرض-أرض".
البرلمان الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2025
البرلمان الإيراني: إذا استهدفت إسرائيل منشآتنا النفطية فعلى دول المنطقة إجراء حسابات صحيحة
11:50 GMT
بدورها، إيران، التي تنفي أي دور عسكري في مشروعها النووي، تردّ بوابل من الصواريخ وإطلاق طائرات هجومية مسيرة. وحددت طهران منشآت عسكرية وصناعية عسكرية في إسرائيل كأهداف للضربات. ويتزايد عدد الإصابات في المباني السكنية والضحايا المدنيين من كلا الجانبين.
وتتبادل إسرائيل وإيران الضربات عدة مرات يوميًا. وتتعهد الأولى بشن حملة عسكرية حتى تدمير البرنامج النووي الإيراني، بينما تهدد إيران بمواصلة القصف حتى توقف إسرائيل القصف.
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Последствия ударов Ирана по Израилю - سبوتنيك عربيبث مباشر... مستجدات المواجهة بين إيران وإسرائيلأمس, 21:13 GMT
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