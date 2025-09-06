عربي
فريق دراجات إسرائيلي يحذف اسمه من قمصانه عقب احتجاجات مؤيدة لفلسطين في إسبانيا.. صور
فريق دراجات إسرائيلي يحذف اسمه من قمصانه عقب احتجاجات مؤيدة لفلسطين في إسبانيا.. صور

15:48 GMT 06.09.2025
© Sputnik . Mariam Gaderaتونسيون ينظمون مظاهرات تنديدا بمجزرة رفح الفلسطينية
تونسيون ينظمون مظاهرات تنديدا بمجزرة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© Sputnik . Mariam Gadera
تابعنا عبر
أعلن فريق "إسرائيل-بريمير تيك" للدراجات، اليوم السبت، عن تعديل قمصانه لما تبقى من السباق وحذف اسم إسرائيل من قمصان الفريق لضمان سلامة دراجيه وبقية المجموعة.
وأفادت القناة 124news، اليوم السبت، أن التغيير جاء تحت ضغط الاحتجاجات غير المسبوقة المؤيدة للفلسطينيين في طواف إسبانيا للدراجات.
مظاهرات في طرابلس، ليبيا، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
مظاهرات حول العالم لدعم غزة
27 يوليو 2024, 20:49 GMT
ونقلت عن الفريق الإسرائيلي في بيان صدر قبل انطلاق المرحلة الرابعة عشرة من السباق، أنه "حرصا على السلامة، ونظرا لخطورة بعض المظاهرات خلال طواف إسبانيا، زوّدنا دراجينا بقمصان تحمل شعار الفريق فقط".
وأشارت القناة إلى أن الاسم الرسمي سيبقى دون تغيير، ولكن هذا الإجراء طُبّق بالفعل على مواد أخرى، مثل مركبات الفريق وملابسه غير الرسمية، منوهة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن أعرب عدد من الدراجين عن مخاوفهم بشأن سلامتهم أثناء السباق.
ورغم دعوات الانسحاب من السباق، أكد فريق "إسرائيل-بريمير تيك"، الذي يضم دراجا إسرائيليا واحدا فقط، التزامه بإكمال السباق.
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.
