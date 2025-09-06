https://sarabic.ae/20250906/فريق-دراجات-إسرائيلي-يحذف-اسمه-من-قمصانه-عقب-احتجاجات-مؤيدة-لفلسطين-في-إسبانيا-صور-1104575941.html

فريق دراجات إسرائيلي يحذف اسمه من قمصانه عقب احتجاجات مؤيدة لفلسطين في إسبانيا.. صور

فريق دراجات إسرائيلي يحذف اسمه من قمصانه عقب احتجاجات مؤيدة لفلسطين في إسبانيا.. صور

أعلن فريق "إسرائيل-بريمير تيك" للدراجات، اليوم السبت، عن تعديل قمصانه لما تبقى من السباق وحذف اسم إسرائيل من قمصان الفريق لضمان سلامة دراجيه وبقية المجموعة.

وأفادت القناة 124news، اليوم السبت، أن التغيير جاء تحت ضغط الاحتجاجات غير المسبوقة المؤيدة للفلسطينيين في طواف إسبانيا للدراجات.ونقلت عن الفريق الإسرائيلي في بيان صدر قبل انطلاق المرحلة الرابعة عشرة من السباق، أنه "حرصا على السلامة، ونظرا لخطورة بعض المظاهرات خلال طواف إسبانيا، زوّدنا دراجينا بقمصان تحمل شعار الفريق فقط".وأشارت القناة إلى أن الاسم الرسمي سيبقى دون تغيير، ولكن هذا الإجراء طُبّق بالفعل على مواد أخرى، مثل مركبات الفريق وملابسه غير الرسمية، منوهة إلى أن هذا القرار يأتي بعد أن أعرب عدد من الدراجين عن مخاوفهم بشأن سلامتهم أثناء السباق.ورغم دعوات الانسحاب من السباق، أكد فريق "إسرائيل-بريمير تيك"، الذي يضم دراجا إسرائيليا واحدا فقط، التزامه بإكمال السباق.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.من جانبه، أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن قلق موسكو من تصعيد الوضع في قطاع غزة وسقوط ضحايا مدنيين، مؤكدًا أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتتطلع إلى العودة لمسار السلام.

