مظاهرات حول العالم لدعم غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" ، "العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:29 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:44 GMT
16 د
من الملعب
ريال مدريد ينتصر بالكلاسيكو على حساب برشلونة
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تجدد رفض دخول قواتها إلى غزة وتؤكد أن ترتيب أوضاع القطاع شأن فلسطيني
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تسعى لإدخال تعديلات على خطة وقف إطلاق النار، وإيطاليا تعيد سفيرها لسوريا
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
17:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240727/مظاهرات-حول-العالم-لدعم-غزة-1091183765.html
مظاهرات حول العالم لدعم غزة
مظاهرات حول العالم لدعم غزة
سبوتنيك عربي
انطلقت العديد من المظاهرات الداعمة لفلسطين للمطالبة بوقف بإطلاق النار ورفع المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول... 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T20:49+0000
2024-07-27T20:49+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141807_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_062c5c1a8f722be4d06f1b84dcc673bb.jpg
جاب المتظاهرون العديد من المدن والعواصم حول العالم، اليوم السبت، شملت العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، وكوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، إضافة إلى كيلن وبرلين في ألمانيا وزيورخ السويسرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما شهدت مدينة آيندهوفن الهولندية مظاهرات داعمة لفلسطين أيضا، وطالب المشاركون فيها بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما نددوا بـ"الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين بـ"محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الأطفال وجرائم الإبادة الجماعية في غزة".واستهدف الجيش الإسرائيلي مستشفى ميدانيا في مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات".وتواصل إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 295 يوما، ما أدى إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.
https://sarabic.ae/20240727/غزة-مقتل-18-فلسطينيا-وإصابة-العشرات-إثر-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-دير-البلح-1091169536.html
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/12/1082141807_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b2c664e7b1d20dfdbba96da46e8eb2e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل

مظاهرات حول العالم لدعم غزة

20:49 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / Mahmud Turkiaمظاهرات في طرابلس، ليبيا، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة
مظاهرات في طرابلس، ليبيا، بعد قصف مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / Mahmud Turkia
تابعنا عبر
انطلقت العديد من المظاهرات الداعمة لفلسطين للمطالبة بوقف بإطلاق النار ورفع المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاب المتظاهرون العديد من المدن والعواصم حول العالم، اليوم السبت، شملت العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، وكوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، إضافة إلى كيلن وبرلين في ألمانيا وزيورخ السويسرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
آثار الدمار والخراب الذي دمره الجيش الإسرائيلي مع اليوم السادس لاجتياح حي الشجاعية لليوم السادس - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
غزة... مقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح
10:04 GMT
كما شهدت مدينة آيندهوفن الهولندية مظاهرات داعمة لفلسطين أيضا، وطالب المشاركون فيها بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما نددوا بـ"الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين بـ"محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الأطفال وجرائم الإبادة الجماعية في غزة".
واستهدف الجيش الإسرائيلي مستشفى ميدانيا في مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات".
وتواصل إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 295 يوما، ما أدى إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،21 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..إسرائيل تلوح بحرب شاملة و"حزب الله" ينفي مسؤوليته عن هجوم "مجدل شمس"17:33 GMTОбстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزةأمس, 08:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала