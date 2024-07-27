https://sarabic.ae/20240727/مظاهرات-حول-العالم-لدعم-غزة-1091183765.html

مظاهرات حول العالم لدعم غزة

مظاهرات حول العالم لدعم غزة

سبوتنيك عربي

انطلقت العديد من المظاهرات الداعمة لفلسطين للمطالبة بوقف بإطلاق النار ورفع المعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول... 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T20:49+0000

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2024-07-27T20:49+0000

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جاب المتظاهرون العديد من المدن والعواصم حول العالم، اليوم السبت، شملت العاصمة البريطانية لندن ومدينة مانشستر، وكوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، إضافة إلى كيلن وبرلين في ألمانيا وزيورخ السويسرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".كما شهدت مدينة آيندهوفن الهولندية مظاهرات داعمة لفلسطين أيضا، وطالب المشاركون فيها بسرعة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما نددوا بـ"الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني"، مطالبين بـ"محاكمة الاحتلال على مجازره بحق الأطفال وجرائم الإبادة الجماعية في غزة".واستهدف الجيش الإسرائيلي مستشفى ميدانيا في مدرسة تؤوي آلاف النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات".وتواصل إسرائيل حربها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ 295 يوما، ما أدى إلى مقتل نحو 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 90 ألفا آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف المفقودين.

https://sarabic.ae/20240727/غزة-مقتل-18-فلسطينيا-وإصابة-العشرات-إثر-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-دير-البلح-1091169536.html

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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل