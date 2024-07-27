https://sarabic.ae/20240727/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-الجيش-لا-يعرف-بعد-9-أشهر-من-الحرب-كل-شيء-عن-مشروع-الأنفاق-في-غزة-1091168337.html
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة
سبوتنيك عربي
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن "حركة حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق". 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T08:46+0000
2024-07-27T08:46+0000
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ونقلت القناة 12 عن المسؤول العسكري، قوله إن "أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر"، مؤكدا أن "الجيش لا يعرف حتى الآن الصورة كاملة وليس لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".كما أكد أن "الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فوجئ بقدرة "حماس" الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق.وأضاف المسؤول أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن"، متابعا: "حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض".وأوضح أن "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد"، محذرا من أنه "إذا انشغلت إسرائيل بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240529/مصدر-مصري-لا-اتصالات-مع-إسرائيل-بشأن-ادعاء-وجود-أنفاق-على-حدود-غزة-1089320266.html
https://sarabic.ae/20240226/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اكتشاف-وتدمير-شبكة-أنفاق-لـحماس-تربط-شمال-قطاع-غزة-بجنوبه-1086429614.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن "حركة حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق".
ونقلت القناة 12
عن المسؤول العسكري، قوله إن "أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر"، مؤكدا أن "الجيش لا يعرف حتى الآن الصورة كاملة وليس لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".
كما أكد أن "الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فوجئ بقدرة "حماس" الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق.
وأضاف المسؤول أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن"، متابعا: "حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض".
وأوضح أن "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد"، محذرا من أنه "إذا انشغلت إسرائيل بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.