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https://sarabic.ae/20240727/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-الجيش-لا-يعرف-بعد-9-أشهر-من-الحرب-كل-شيء-عن-مشروع-الأنفاق-في-غزة-1091168337.html
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة
مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة
سبوتنيك عربي
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن "حركة حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق". 27.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-27T08:46+0000
2024-07-27T08:46+0000
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ونقلت القناة 12 عن المسؤول العسكري، قوله إن "أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر"، مؤكدا أن "الجيش لا يعرف حتى الآن الصورة كاملة وليس لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".كما أكد أن "الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فوجئ بقدرة "حماس" الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق.وأضاف المسؤول أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن"، متابعا: "حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض".وأوضح أن "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد"، محذرا من أنه "إذا انشغلت إسرائيل بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
https://sarabic.ae/20240529/مصدر-مصري-لا-اتصالات-مع-إسرائيل-بشأن-ادعاء-وجود-أنفاق-على-حدود-غزة-1089320266.html
https://sarabic.ae/20240226/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اكتشاف-وتدمير-شبكة-أنفاق-لـحماس-تربط-شمال-قطاع-غزة-بجنوبه-1086429614.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مسؤول عسكري إسرائيلي: الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة

08:46 GMT 27.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZجولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة
جولة إعلامية نظمها الجيش الإسرائيلي في 8 فبراير 2024 عند مدخل نفق خارج المجمع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2024
© AFP 2023 / JACK GUEZ
تابعنا عبر
قال مسؤول عسكري إسرائيلي، اليوم السبت، إن "حركة حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق".
ونقلت القناة 12 عن المسؤول العسكري، قوله إن "أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر"، مؤكدا أن "الجيش لا يعرف حتى الآن الصورة كاملة وليس لديه قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".
كما أكد أن "الجيش لا يعرف بعد 9 أشهر من الحرب كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة"، مشيرا إلى أن الجيش فوجئ بقدرة "حماس" الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2024
مصدر مصري: لا اتصالات مع إسرائيل بشأن ادعاء وجود أنفاق على حدود غزة
29 مايو, 16:52 GMT
وأضاف المسؤول أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن"، متابعا: "حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائل لوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض".
وأوضح أن "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلب قتالا مستمرا وطويل الأمد"، محذرا من أنه "إذا انشغلت إسرائيل بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن اكتشاف وتدمير شبكة أنفاق لـ"حماس" تربط شمال قطاع غزة بجنوبه
26 فبراير, 16:29 GMT
وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
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