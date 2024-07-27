https://sarabic.ae/20240727/غزة-مقتل-18-فلسطينيا-وإصابة-العشرات-إثر-قصف-إسرائيلي-على-مدرسة-تؤوي-نازحين-في-دير-البلح-1091169536.html

غزة... مقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح

غزة... مقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح

سبوتنيك عربي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن "ارتكاب القوات الإسرائيلية، مجزرة جديدة بقصف مستشفى ميدانيا في مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى". 27.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-27T10:04+0000

2024-07-27T10:04+0000

2024-07-27T10:04+0000

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وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان له، إن "قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات".وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، بأشد العبارات ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجزرة المروّعة ضد مستشفى ميداني يقدم الخدمة الطبية لعشرات المرضى والجرحى وكلهم من المدنيين، محملا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر ضد النازحين والمدنيين.وطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيانه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية لوقف حرب الإبادة الجماعية وإيقاف شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، ما أسفر حتى الآن عن مقتل أكثر من 39 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 90 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240727/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-الجيش-لا-يعرف-بعد-9-أشهر-من-الحرب-كل-شيء-عن-مشروع-الأنفاق-في-غزة-1091168337.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي