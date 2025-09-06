https://sarabic.ae/20250906/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإنهاء-الحرب-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1104579917.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

سبوتنيك عربي

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في شوارع تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" منذ أكثر من 700... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T18:41+0000

2025-09-06T18:41+0000

2025-09-06T18:41+0000

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/06/1104579761_0:12:668:387_1920x0_80_0_0_af7b83cc57ddf3528e581c381a552cfa.jpg

ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار العمليات العسكرية، خاصة تلك التي تستهدف مدينة غزة، والتي يعتبرها الجيش الإسرائيلي آخر معاقل "حماس". ويعترض المتظاهرون على هذه الخطط، معتبرين أنها تعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، خاصة أولئك الذين ما زالوا يُعتقد أنهم على قيد الحياة.وتأتي هذه التظاهرات في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين الطرفين. فبينما تصر إسرائيل على استعادة كافة الرهائن، ونزع سلاح "حماس"، وضمان السيطرة الأمنية على غزة، إلى جانب تشكيل حكومة مدنية جديدة، تطالب "حماس" بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وإنهاء الحرب.وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وكانت عمليات إنسانية وعسكرية سابقة قد أسفرت عن تحرير أكثر من 200 رهينة، بينهم قتلى تمت استعادة جثامينهم.يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20240720/لابيد-يدعو-الإسرائيليين-للانضمام-إلى-الآلاف-في-مظاهرة-بتل-أبيب-1090969462.html

https://sarabic.ae/20250906/رئيس-الاستخبارات-العسكرية-الإسرائيلية-الأسبق-يحدد-شروط-النصر-في-غزة-1104578503.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, غزة