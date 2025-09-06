آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن

عربي
أمساليوم
بث مباشر
© Photo / x
تابعنا عبر
تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في شوارع تل أبيب مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" منذ أكثر من 700 يوم.
ورفع المحتجون شعارات تندد باستمرار العمليات العسكرية، خاصة تلك التي تستهدف مدينة غزة، والتي يعتبرها الجيش الإسرائيلي آخر معاقل "حماس". ويعترض المتظاهرون على هذه الخطط، معتبرين أنها تعرض حياة الرهائن المتبقين للخطر، خاصة أولئك الذين ما زالوا يُعتقد أنهم على قيد الحياة.
وألقى عدد من ذوي الرهائن كلمات أمام الحشد في "ساحة الرهائن"، دعوا خلالها الحكومة الإسرائيلية إلى إبرام اتفاق مع حماس لإنهاء الأزمة. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التظاهرة نظمتها "منتدى عائلات الرهائن"، وهي منظمة مدنية تُعنى بدعم ومساندة أسر المختطفين منذ أكتوبر 2023.
رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
لابيد يدعو الإسرائيليين للانضمام إلى الآلاف في مظاهرة بتل أبيب
20 يوليو 2024, 14:37 GMT
وتأتي هذه التظاهرات في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين الطرفين. فبينما تصر إسرائيل على استعادة كافة الرهائن، ونزع سلاح "حماس"، وضمان السيطرة الأمنية على غزة، إلى جانب تشكيل حكومة مدنية جديدة، تطالب "حماس" بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من القطاع وإنهاء الحرب.
وشهد محيط مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث نُظمت التظاهرة، انتشارًا أمنيًا مكثفًا ووجودًا لفرق الإسعاف، ما تسبب في تعطيل حركة المرور.
وبحسب الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 48 رهينة محتجزين في قطاع غزة، يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة. وكانت عمليات إنسانية وعسكرية سابقة قد أسفرت عن تحرير أكثر من 200 رهينة، بينهم قتلى تمت استعادة جثامينهم.
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الأسبق يحدد "شروط النصر" في غزة
17:18 GMT
يذكر أن خطة السيطرة على مدينة غزة، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
