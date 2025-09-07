https://sarabic.ae/20250907/ترامب-لحركة-حماس-هذا-تحذيري-الأخير-بشأن-الرهائن-1104602812.html

ترامب لحركة "حماس": هذا تحذيري الأخير بشأن الرهائن

ترامب لحركة "حماس": هذا تحذيري الأخير بشأن الرهائن

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، تحذيرا حاسما لحركة حماس، مؤكدا أنه "لن يكون هناك تحذير آخر"، في إطار الجهود المبذولة لإعادة الرهائن وإنهاء

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشال": "الجميع يريد عودة الرهائن إلى ديارهم، والجميع يريد إنهاء هذه الحرب". واختتم ترامب منشوره بالقول: "لقد حذرت حماس من عواقب رفضها للشروط. هذا هو تحذيري الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر". وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، اليوم الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط. وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها. كانت حركة "حماس" قد أعلنت موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يشمل تبادلا جزئيا للأسرى والمحتجزين ثم إطلاق مفاوضات تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الحرب، في حين لم تقدم إسرائيل ردها رسميا على المقترح حتى الآن.واستأنفت إسرائيل قصف قطاع غزة، يوم 18مارس/آذار الماضي، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 كانون الثاني/يناير، عقب تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.وكان من المفترض أن يستمر اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، بمجرد تمديد المرحلة الأولى منه، التي انتهت في الأول من آذار/مارس الماضي، أو الدخول في مرحلته الثانية، لكن الخلافات بين إسرائيل وحماس بشأن الخطوات التالية حالت دون ذلك.

