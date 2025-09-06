https://sarabic.ae/20250906/حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مقترحات-تحقق-وقفا-دائما-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1104580989.html
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من قطاع غزة ودخولا للمساعدات وتبادل الأسرى عبر مفاوضات جادة... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من قطاع غزة ودخولا للمساعدات وتبادل الأسرى عبر مفاوضات جادة مع الوسطاء.
وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: "تؤكد الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء".
وجددت التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 آب/ أغسطس الماضي.
وجرى اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار الرفض الإسرائيلي للمقترحات المطروحة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي ضرورة استجابة إسرائيل للمقترح الأمريكي الذي سبق ووافقت عليه "حماس"، لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة
، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في القطاع.