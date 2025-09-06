"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:17 GMT
37 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:29 GMT
30 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
12:03 GMT
19 د
الإنسان والثقافة
كتاب "100 قصيدة عن موسكو" لمئة شاعر روسي يصدر في موسكو
12:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل ترفض مقترح حماس الأخير حول "الصفقة الشاملة، توتر بين مصر وإسرائيل يهدد إتمام صفقة الغاز الأخيرة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
المغرب ومصر والجزائر الأقرب للتأهل مبكرا، وإيطاليا تبحث عن فك عقدة التأهل لكأس العالم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:36 GMT
24 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إنشاء ملاجئ واسعة في تركيا هو رسالة بأن أنقرة تستعد لمواجهة أي تصعيد إقليمي
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
الرئيس الروسي: سنستهدف أي قوات أجنبية يتم نشرها بأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة... العمليات العسكرية تدخل مرحلة الحسم: لمن تكون الغلبة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"محكمة غزة".. هل ستكون صوت الضمير العالمي للقضية الفلسطينية؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250906/حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مقترحات-تحقق-وقفا-دائما-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1104580989.html
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من قطاع غزة ودخولا للمساعدات وتبادل الأسرى عبر مفاوضات جادة... 06.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-06T19:27+0000
2025-09-06T19:27+0000
العالم العربي
غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: "تؤكد الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء".وجرى اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار الرفض الإسرائيلي للمقترحات المطروحة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
https://sarabic.ae/20250906/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإنهاء-الحرب-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1104579917.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة

19:27 GMT 06.09.2025
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Maya Levin
تابعنا عبر
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من قطاع غزة ودخولا للمساعدات وتبادل الأسرى عبر مفاوضات جادة مع الوسطاء.
وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: "تؤكد الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء".
وجددت التزامها وتمسكها بالموافقة التي أعلنتها مع الفصائل الفلسطينية على مقترح الوسطاء لوقف إطلاق النار في 18 آب/ أغسطس الماضي.
وجرى اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار الرفض الإسرائيلي للمقترحات المطروحة.
مظاهرات في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 06.09.2025
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن
18:41 GMT
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.
وأكد عبد العاطي ضرورة استجابة إسرائيل للمقترح الأمريكي الذي سبق ووافقت عليه "حماس"، لتجنب المزيد من الخسائر البشرية وتدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала