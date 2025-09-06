https://sarabic.ae/20250906/حماس-تؤكد-انفتاحها-على-أي-مقترحات-تحقق-وقفا-دائما-لإطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1104580989.html

"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة

"حماس" تؤكد انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية انفتاحها على أي مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا إسرائيليا من قطاع غزة ودخولا للمساعدات وتبادل الأسرى عبر مفاوضات جادة... 06.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-06T19:27+0000

2025-09-06T19:27+0000

2025-09-06T19:27+0000

العالم العربي

غزة

قطاع غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg

وقالت الحركة في بيان، اليوم السبت: "تؤكد الحركة انفتاحها على أي أفكار أو مقترحات تحقق وقفا دائما لإطلاق النار، وانسحابا شاملا لقوات الاحتلال من القطاع، ودخولا غير مشروط للمساعدات، وتبادل أسرى حقيقيا من خلال مفاوضات جادّة عبر الوسطاء".وجرى اتصال هاتفي، مساء الجمعة، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، لبحث الجهود المشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وسط استمرار الرفض الإسرائيلي للمقترحات المطروحة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجانبين ناقشا مقترحات ويتكوف لإنهاء الصراع، والتي تشمل وقف التصعيد، إدخال المساعدات الإنسانية، وتبادل الرهائن الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين.وحذر عبد العاطي خلال الاتصال من "التدهور الكارثي" للأوضاع الإنسانية في غزة، التي وصلت إلى حد المجاعة، مشيرا إلى خطورة توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية.وأعرب الوزير المصري عن استعداد بلاده لاستضافة مؤتمر دولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار فور التوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكدا التزام مصر بدعم الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار في القطاع.

https://sarabic.ae/20250906/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-في-تل-أبيب-للمطالبة-بإنهاء-الحرب-في-غزة-والإفراج-عن-الرهائن-1104579917.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى