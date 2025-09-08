الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب ونسعى لدولة خالية من السلاح
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن حركة حماس لن تشارك في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددا على ضرورة تسليم الحركة أسلحتها للسلطة الفلسطينية، قائلا: "نريد دولة غير مسلحة".
جاء ذلك خلال لقائه في لندن مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث حدد عباس أولويات السلطة الفلسطينية، وهي: وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، الإفراج عن الرهائن والأسرى، انسحاب القوات الإسرائيلية، والبدء بإعادة الإعمار والتعافي المبكر، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
وأوضح عباس أن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستتولى مسؤولياتها في القطاع بدعم عربي ودولي.
وأشار عباس إلى التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من انتهاء الحرب، موضحا أن أي حزب أو مرشح يرغب في المشاركة يجب أن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة".
وأعرب عباس عن تقديره لموقف بريطانيا، خاصة إعلانها نية الاعتراف بدولة فلسطين قبل انعقاد المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك هذا الشهر، واصفا ذلك بـ"خطوة تصحيحية لظلم تاريخي" و"فرصة لفتح أفق جديد للسلام".
وجدد الرئيس الفلسطيني التزام بلاده بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.
وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة.
وجاء في بيان للحركة عبر "تلغرام": "تلقينا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء عدة أفكار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.
وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.
