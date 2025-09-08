https://sarabic.ae/20250908/الرئيس-الفلسطيني-لا-دور-لحماس-في-حكم-غزة-بعد-الحرب-ونسعى-لدولة-خالية-من-السلاح--1104636836.html

الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب ونسعى لدولة خالية من السلاح

الرئيس الفلسطيني: لا دور لحماس في حكم غزة بعد الحرب ونسعى لدولة خالية من السلاح

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، أن حركة حماس لن تشارك في حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، مشددا على ضرورة تسليم الحركة أسلحتها للسلطة الفلسطينية،... 08.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-08T19:55+0000

2025-09-08T19:55+0000

2025-09-08T19:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

حركة حماس

غزة

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096734802_0:0:2816:1585_1920x0_80_0_0_1a49aeb8f7667005316307eb284043cc.jpg

جاء ذلك خلال لقائه في لندن مع وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، حيث حدد عباس أولويات السلطة الفلسطينية، وهي: وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، الإفراج عن الرهائن والأسرى، انسحاب القوات الإسرائيلية، والبدء بإعادة الإعمار والتعافي المبكر، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا). وأشار عباس إلى التحضير لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال عام من انتهاء الحرب، موضحا أن أي حزب أو مرشح يرغب في المشاركة يجب أن يلتزم ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والشرعية الدولية، ومبدأ "سلطة واحدة، قانون واحد، وقوة أمنية شرعية واحدة". وجدد الرئيس الفلسطيني التزام بلاده بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل. وكانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قد أعلنت، أنها مستعدة للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات بعد تلقيها مقترحات من الجانب الأمريكي لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مقابل إعلان واضح لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات من قطاع غزة.وجاء في بيان للحركة عبر "تلغرام": "تلقينا من الجانب الأمريكي عبر وسطاء عدة أفكار للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار".وأضافت: "في هذا السياق، ترحب حركة حماس بأي خطوات تساهم في إنهاء العدوان على شعبنا، وتؤكد استعدادها للجلوس فورا إلى طاولة المفاوضات لمناقشة الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إعلان واضح بوقف الحرب، وانسحاب كامل للقوات من قطاع غزة، وتشكيل لجنة لإدارة القطاع من شخصيات فلسطينية مستقلة".وأكدت الحركة، أنها "مستعدة لتسليم السلطة فورا إلى لجنة من التكنوقراط بعد تلقي ضمانة ملموسة من العدو بالتزامه بهذا الاتفاق".وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس إلى قبول الشروط الأمريكية المتعلقة باتفاق السلام في غزة، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي وافق عليها بالفعل.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد صرح، أمس الأحد، أن الحرب في قطاع غزة يمكن أن تنتهي غدا في حالتين فقط.ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، صباح أمس الأحد، عن جدعون ساعر، أن هاتين الحالتين هما إذا أطلقت حركة حماس سراح الرهائن والأسرى الإسرائيليين وتخلت عن سلاحها.وجاءت تصريحات جدعون ساعر خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير خارجية الدنمارك في مدينة القدس المحتلة، بعد يوم واحد من تكرار الحركة الفلسطينية لموقفها وهو أنها ستطلق سراح جميع الرهائن إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها.

https://sarabic.ae/20250908/مقتل-4-جنود-إسرائيليين-بعملية-للمقاومة-في-جباليا---عاجل-1104633714.html

https://sarabic.ae/20250902/السلطة-الفلسطينية-تؤكد-على-استمرار-التنسيق-الوثيق-مع-روسيا-لمواجهة-التحديات-الراهنة-1104407080.html

https://sarabic.ae/20250908/نتنياهو-يدعو-سكان-مدينة-غزة-إلى-مغادرتها-ويعلن-عن-عملية-برية-قوية-1104632842.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, غزة, أخبار إسرائيل اليوم