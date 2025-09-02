السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/السلطة-الفلسطينية-تؤكد-على-استمرار-التنسيق-الوثيق-مع-روسيا-لمواجهة-التحديات-الراهنة-1104407080.html
السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة
السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة
سبوتنيك عربي
بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T08:19+0000
2025-09-02T08:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشيخ، ‏ناقش مع فرشينين، الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، من استيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أكد مع نائب وزير الخارجية الروسي، على استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك، في موعده بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html
https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي

السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة

08:19 GMT 02.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamuraمجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
تابعنا عبر
بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك مسألة منع منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للتوجه إلى الأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشيخ، ‏ناقش مع فرشينين، الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، من استيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية
30 أغسطس, 16:00 GMT
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أكد مع نائب وزير الخارجية الروسي، على استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك، في موعده بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكان وزير الخارجية الأمريك ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر الجاري، مستندًا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".

وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطة
29 أغسطس, 17:19 GMT
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала