https://sarabic.ae/20250902/السلطة-الفلسطينية-تؤكد-على-استمرار-التنسيق-الوثيق-مع-روسيا-لمواجهة-التحديات-الراهنة-1104407080.html

السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة

السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة

سبوتنيك عربي

بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-02T08:19+0000

2025-09-02T08:19+0000

2025-09-02T08:19+0000

أخبار فلسطين اليوم

أخبار روسيا اليوم

روسيا

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشيخ، ‏ناقش مع فرشينين، الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، من استيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أكد مع نائب وزير الخارجية الروسي، على استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك، في موعده بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.

https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html

https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي