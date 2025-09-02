https://sarabic.ae/20250902/السلطة-الفلسطينية-تؤكد-على-استمرار-التنسيق-الوثيق-مع-روسيا-لمواجهة-التحديات-الراهنة-1104407080.html
السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة
السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة
سبوتنيك عربي
بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T08:19+0000
2025-09-02T08:19+0000
2025-09-02T08:19+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار روسيا اليوم
روسيا
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشيخ، ناقش مع فرشينين، الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، من استيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أكد مع نائب وزير الخارجية الروسي، على استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك، في موعده بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html
https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_cf3e9fa4438d1331b114f65554aa2cef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي
السلطة الفلسطينية تؤكد على استمرار التنسيق الوثيق مع روسيا لمواجهة التحديات الراهنة
بحث حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني، مع سيرغي فرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمر بوتين، خلال اتصال هاتفي، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، بما في ذلك مسألة منع منح التأشيرات للوفد الفلسطيني للتوجه إلى الأمم المتحدة، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن الشيخ، ناقش مع فرشينين، الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، من استيطان وعنف المستوطنين واحتجاز أموال المقاصة، مشددًا على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والانطلاق نحو إعادة الإعمار.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أنه أكد مع نائب وزير الخارجية الروسي، على استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين وروسيا الاتحادية، لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود الدولية من أجل عقد مؤتمر السلام في نيويورك، في موعده بتاريخ 22 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وكان وزير الخارجية الأمريك ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر الجاري، مستندًا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، الجمعة الماضية، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.