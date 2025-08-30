مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية
مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن رفض واشنطن منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T16:00+0000
2025-08-30T16:00+0000
حصري
أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_0:168:3093:1908_1920x0_80_0_0_a7bea2dda6a79f21eb3ddd4e1e53d353.jpg
وأضاف الهباش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الرفض لهذه الخطوة الأمريكية لا يقتصر على القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ودولة فلسطين فحسب، بل يشمل "العالم أجمع وحتى الأمم المتحدة".وقال إن الأمم المتحدة تحاول، بالتعاون مع دول أوروبية وعربية أخرى، ثني الإدارة الأمريكية عن هذه الخطوة الخطيرة.وشدد محمود الهباش على أن هذه الإجراءات "لن تمنعنا من المضي قدمًا في نضالنا وتحركاتنا الدبلوماسية الرامية إلى انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين، وتكريس هذه الدولة على الأرض، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".واختتم الهباش تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تعتبر أي محاولة من الإدارة الأمريكية لمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب تمسكه بثوابته الوطنية وحقوقه "وسام شرف على صدورنا جميعًا"، وخاصة على صدر الرئيس محمود عباس الذي يصفه بأنه "رأس الحربة في مواجهة هذه التحركات المناوئة للحقوق الفلسطينية من جانب الإدارة الأمريكية وإسرائيل".ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
https://sarabic.ae/20250821/مدير-معهد-فلسطين-للأمن-القومي-الوحيد-القادر-على-لجم-إسرائيل-هو-ترامب--1103983090.html
https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102098/94/1020989446_163:0:2931:2076_1920x0_80_0_0_d165db0384a267b4a5ef7c96a07011f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية

16:00 GMT 30.08.2025
© AP Photo / Mohamad Torokmanرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
© AP Photo / Mohamad Torokman
تابعنا عبر
حصري
أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن رفض واشنطن منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة "غير قانونية وغير دبلوماسية ومرفوضة جملة وتفصيلاً".
وأضاف الهباش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الرفض لهذه الخطوة الأمريكية لا يقتصر على القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ودولة فلسطين فحسب، بل يشمل "العالم أجمع وحتى الأمم المتحدة".
وقال إن الأمم المتحدة تحاول، بالتعاون مع دول أوروبية وعربية أخرى، ثني الإدارة الأمريكية عن هذه الخطوة الخطيرة.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض، واشنطن، 5 فبراير/ شباط 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
مدير معهد فلسطين للأمن القومي: الوحيد القادر على لجم إسرائيل هو ترامب
21 أغسطس, 10:33 GMT
وشدد محمود الهباش على أن هذه الإجراءات "لن تمنعنا من المضي قدمًا في نضالنا وتحركاتنا الدبلوماسية الرامية إلى انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين، وتكريس هذه الدولة على الأرض، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".
واختتم الهباش تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تعتبر أي محاولة من الإدارة الأمريكية لمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب تمسكه بثوابته الوطنية وحقوقه "وسام شرف على صدورنا جميعًا"، وخاصة على صدر الرئيس محمود عباس الذي يصفه بأنه "رأس الحربة في مواجهة هذه التحركات المناوئة للحقوق الفلسطينية من جانب الإدارة الأمريكية وإسرائيل".
ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم عباس.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
الرئاسة الفلسطينية: نستغرب بشدة قرار واشنطن عدم منح تأشيرات لوفد السلطة
أمس, 17:19 GMT
في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала