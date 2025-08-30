https://sarabic.ae/20250830/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-يعلق-لـ-سبوتنيك-على-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-دخول-للسلطة-الفلسطينية-1104320871.html

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية

مستشار الرئيس الفلسطيني يعلق لـ "سبوتنيك" على رفض أمريكا منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية

أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن رفض واشنطن منح تأشيرات دخول للسلطة الفلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطوة...

وأضاف الهباش في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم السبت، أن الرفض لهذه الخطوة الأمريكية لا يقتصر على القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ودولة فلسطين فحسب، بل يشمل "العالم أجمع وحتى الأمم المتحدة".وقال إن الأمم المتحدة تحاول، بالتعاون مع دول أوروبية وعربية أخرى، ثني الإدارة الأمريكية عن هذه الخطوة الخطيرة.وشدد محمود الهباش على أن هذه الإجراءات "لن تمنعنا من المضي قدمًا في نضالنا وتحركاتنا الدبلوماسية الرامية إلى انتزاع الاعتراف بدولة فلسطين، وتكريس هذه الدولة على الأرض، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي".واختتم الهباش تصريحاته بالتأكيد على أن القيادة الفلسطينية تعتبر أي محاولة من الإدارة الأمريكية لمعاقبة الشعب الفلسطيني بسبب تمسكه بثوابته الوطنية وحقوقه "وسام شرف على صدورنا جميعًا"، وخاصة على صدر الرئيس محمود عباس الذي يصفه بأنه "رأس الحربة في مواجهة هذه التحركات المناوئة للحقوق الفلسطينية من جانب الإدارة الأمريكية وإسرائيل".ورفض وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".في سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي، مؤكدا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.

