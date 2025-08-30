https://sarabic.ae/20250830/إسبانيا-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-للوفد-الفلسطيني-قرار-غير-عادل-1104314631.html
إسبانيا: رفض أمريكا منح تأشيرات للوفد الفلسطيني قرار "غير عادل"
إسبانيا: رفض أمريكا منح تأشيرات للوفد الفلسطيني قرار "غير عادل"
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بأنه تحدث مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، للتعبير عن دعم مدريد للسلطة، واصفا قرار الولايات... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف سانشيز، في بيان على منصة إكس: "للفلسطينيين الحق في إسماع صوتهم في الأمم المتحدة، وفي جميع المحافل الدولية".وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.
إسبانيا: رفض أمريكا منح تأشيرات للوفد الفلسطيني قرار "غير عادل"
صرح رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم السبت، بأنه تحدث مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس، للتعبير عن دعم مدريد للسلطة، واصفا قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بـ"غير العادل".
وأضاف سانشيز، في بيان على منصة إكس: "للفلسطينيين الحق في إسماع صوتهم في الأمم المتحدة، وفي جميع المحافل الدولية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندًا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".
وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، تومي بيغوت، أمس الجمعة، إن "القرار يأتي التزامًا بالقوانين الأمريكية ومراعاة لمصالح الأمن القومي"، مؤكدًا إلغاء تأشيرات قيادات فلسطينية قبل انعقاد الاجتماعات الأممية.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكانت فرنسا والسعودية، ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.