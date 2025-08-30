https://sarabic.ae/20250830/فرنسا-تدين-رفض-أمريكا-منح-تأشيرات-لمسؤولين-فلسطينيين-لحضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة--1104311094.html

فرنسا تدين رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

فرنسا تدين رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لحضور اجتماعات الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم السبت، قرار الولايات المتحدة الأمريكية، رفض منح تأشيرات دخول لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور اجتماعات... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T08:44+0000

2025-08-30T08:44+0000

2025-08-30T08:44+0000

أخبار فرنسا

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1d/1103152361_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_abc3919685f995d426e1ba29924a3c0d.jpg

وقال بارو، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن، إن "الوصول إلى مقر الأمم المتحدة لا يجب أن يخضع لأي قيود"، وفقا لوكالة أنباء غربية.وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد رفض منح تأشيرات دخول لقيادات فلسطينية، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، مستندًا إلى قانون أمريكي قديم يمنع الاعتراف بالدولة الفلسطينية ويعاقب السلطة على ما يُعرف بـ"دفع تعويضات للإرهابيين".وبحسب وثائق داخلية كشفتها وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، فقد وقّع روبيو على توصيات تقضي بمنع منح التأشيرات لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، بمن فيهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أن بلاده ستتشارك مع السعودية في رئاسة مؤتمر دولي لتنفيذ حل الدولتين، يُعقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة خلال سبتمبر/ أيلول المقبل. وكانت فرنسا والسعودية ترأستا مؤتمرا دوليا حول تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين، عُقد في مقر الأمم المتحدة يومي 28 و29 يوليو/ تموز الماضي.

https://sarabic.ae/20250829/الرئاسة-الفلسطينية-نستنكر-قرار-واشنطن-منع-وفدنا-من-حضور-اجتماعات-الأمم-المتحدة---عاجل-1104295699.html

https://sarabic.ae/20250513/فرنسا-ردا-على-إسرائيل-لا-أحد-يملي-علينا-موقفنا-من-الاعتراف-بالدولة-الفلسطينية-1100493176.html

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية