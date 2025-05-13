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البيت الأبيض: ترامب يوافق على لقاء الرئيس السوري المؤقت
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:44 GMT
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من الملعب
برشلونة" يحسم كل مباريات الـ "كلاسيكو" هذا الموسم ويطيح بـ "كارلو أنشيلوتي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
هل رفعت الولايات المتحدة والصين الراية البيضاء في الحرب التجارية بينهما ؟
11:31 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
تطور العلاقات الروسية العمانية، وتنامي الدور العماني كوسيط موثوق في القضايا الدولية
12:03 GMT
57 د
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البرنامج المسائي
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مساحة حرة
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16:29 GMT
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بلا قيود
هل نعيش حقبة جديدة من التوازن الدولي للعالم؟
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59 د
ملفات ساخنة
ما أسباب تصاعد الاشتباكات في العاصمة طرابلس؟
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فرنسا ردا على إسرائيل: لا أحد يملي علينا موقفنا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
فرنسا ردا على إسرائيل: لا أحد يملي علينا موقفنا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن باريس "لن تسمح لأحد بإملاء موقفه" من مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن القرار نابع... 13.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-13T15:09+0000
2025-05-13T15:09+0000
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إيمانويل ماكرون
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جاء ذلك خلال كلمة لبارو أمام الجمعية الوطنية، ردا على تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي لوّح باتخاذ "إجراءات أحادية الجانب" ضد الدول التي قد تعترف بفلسطين.كما أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده تؤمن بضرورة تحرك دبلوماسي يضمن أمن جميع الأطراف، وأكد أن الاعتراف المحتمل بفلسطين ليس خطوة معزولة، بل يأتي ضمن مسار سياسي أوسع، وفقا لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تمضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر دولي مشترك مع المملكة العربية السعودية من المتوقع عقده في شهر يونيو/ حزيران المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.وأشار الرئيس الفرنسي في فبراير/ شباط 2025 إلى أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات"، مشددا على أن الفلسطينيين "يستحقون ذلك بعد طول معاناة وانتهاك لتطلعاتهم".يشار إلى أن 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، فيما ارتفع عدد الدول الأوروبية المعترفة بها إلى 10 دول، بعد انضمام إسبانيا وأيرلندا والنرويج إلى القائمة في مايو/ أيار 2024.في المقابل، جددت أمريكا موقفها الرافض لأي اعتراف أحادي الجانب، إذ استخدمت حق النقض ضد انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2025، وأكدت الإدارة الأمريكية أن الحل يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
https://sarabic.ae/20250413/نجل-نتنياهو-يشن-هجوما-حادا-على-ماكرون-بعد-إبداء-نيته-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1099498104.html
https://sarabic.ae/20250414/بعد-نيته-الاعتراف-بفلسطين-ماكرون-يدعو-عباس-لـإبعاد-حركة-حماس-وإصلاح-السلطة-1099539244.html
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أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, إيمانويل ماكرون

فرنسا ردا على إسرائيل: لا أحد يملي علينا موقفنا من الاعتراف بالدولة الفلسطينية

15:09 GMT 13.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimوزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو
وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الثلاثاء، أن باريس "لن تسمح لأحد بإملاء موقفه" من مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أن القرار نابع من قناعة باريس بضرورة التوصل إلى حل سياسي دائم يخدم مصالح كل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
جاء ذلك خلال كلمة لبارو أمام الجمعية الوطنية، ردا على تهديدات وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، الذي لوّح باتخاذ "إجراءات أحادية الجانب" ضد الدول التي قد تعترف بفلسطين.
كما أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده تؤمن بضرورة تحرك دبلوماسي يضمن أمن جميع الأطراف، وأكد أن الاعتراف المحتمل بفلسطين ليس خطوة معزولة، بل يأتي ضمن مسار سياسي أوسع، وفقا لقناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مع نجله يائير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
نجل نتنياهو يشن هجوما حادا على ماكرون بعد إبداء نيته الاعتراف بدولة فلسطين
13 أبريل, 07:39 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده قد تمضي قدما في الاعتراف بدولة فلسطين، خلال مؤتمر دولي مشترك مع المملكة العربية السعودية من المتوقع عقده في شهر يونيو/ حزيران المقبل في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقال ماكرون في مقابلة تلفزيونية بعد عودته من زيارة إلى مصر: "يجب أن نتحرك نحو الاعتراف، وهذا ما سنفعله في الأشهر المقبلة".
وأشار الرئيس الفرنسي في فبراير/ شباط 2025 إلى أن "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس من المحرمات"، مشددا على أن الفلسطينيين "يستحقون ذلك بعد طول معاناة وانتهاك لتطلعاتهم".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2025
بعد نيته الاعتراف بفلسطين... ماكرون يدعو عباس لـ"إبعاد" حركة حماس وإصلاح السلطة
14 أبريل, 15:52 GMT
يشار إلى أن 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة تعترف بدولة فلسطين، فيما ارتفع عدد الدول الأوروبية المعترفة بها إلى 10 دول، بعد انضمام إسبانيا وأيرلندا والنرويج إلى القائمة في مايو/ أيار 2024.
في المقابل، جددت أمريكا موقفها الرافض لأي اعتراف أحادي الجانب، إذ استخدمت حق النقض ضد انضمام فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل 2025، وأكدت الإدارة الأمريكية أن الحل يجب أن يأتي عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
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