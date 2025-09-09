https://sarabic.ae/20250909/إسرائيل-أخطرت-واشنطن-مسبقا-بنيتها-استهداف-قيادات-بارزة-في-حماس-بقطر---عاجل-1104658732.html

إسرائيل: أخطرنا واشنطن مسبقا بنيتنا استهداف قيادات بارزة لـ"حماس" في قطر

إسرائيل: أخطرنا واشنطن مسبقا بنيتنا استهداف قيادات بارزة لـ"حماس" في قطر

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر". 09.09.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستهداف بعض قيادات حركة حماس في قطر".وأوضحت الهيئة أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما على القيادة العليا لحركة حماس في الدوحة، وأن القيادي البارز في الحركة، خليل الحية، قد قُتل في الهجوم".ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم من خلاله، أن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشنّ الحرب ضد دولة إسرائيل".وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنيتها استهداف مسؤولين كبار في حماس في قطر".وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها، مؤكدًا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة "ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة".

