إسرائيل: أخطرنا واشنطن مسبقا بنيتنا استهداف قيادات بارزة لـ"حماس" في قطر
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".
وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستهداف بعض قيادات حركة حماس في قطر".وأوضحت الهيئة أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما على القيادة العليا لحركة حماس في الدوحة، وأن القيادي البارز في الحركة، خليل الحية، قد قُتل في الهجوم".ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم من خلاله، أن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشنّ الحرب ضد دولة إسرائيل".وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنيتها استهداف مسؤولين كبار في حماس في قطر".وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سكان غزة بمغادرتها، مؤكدًا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة "ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة".
2025
13:30 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 09.09.2025)
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن "إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، مسبقا، بنيتها استهداف قيادات بارزة في حركة حماس الفلسطينية في قطر".
وأكدت الهيئة على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الثلاثاء، أن "الجيش الإسرائيلي قام بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك) لاستهداف بعض قيادات حركة حماس في قطر".
وأوضحت الهيئة أن "سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجوما على القيادة العليا لحركة حماس في الدوحة، وأن القيادي البارز في الحركة، خليل الحية، قد قُتل في الهجوم".
ومن جانبه، نشر الجيش الإسرائيلي بيانا، زعم من خلاله، أن "أعضاء القيادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة المنظمة الإرهابية لسنوات، وهم مسؤولون بشكل مباشر عن أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وشنّ الحرب ضد دولة إسرائيل".
ونقلت "القناة 12" الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع، قوله إن "الانفجار في الدوحة، محاولة اغتيال استهدفت مسؤولين كبار في حركة حماس".
وأكد مصدر قيادي في "حماس" لقناة "الجزيرة"، أنه "تم استهداف الوفد المفاوض للحركة أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار
"، فيما قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "هاجم جيش الدفاع والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".
وأدانت الخارجية القطرية الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف "مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحماس بالدوحة".
وقالت: "الاعتداء الإسرائيلي الإجرامي يشكل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديد خطير لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر".
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بنيتها استهداف مسؤولين كبار في حماس في قطر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس الفلسطينية في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وقال: "معظم قادة الحركة المتبقين يجلسون في الخارج، وسنصل إليهم أيضا".
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، سكان غزة بمغادرتها، مؤكدًا أن ما قام به الجيش الإسرائيلي حتى الآن في مدينة غزة "ليس سوى مقدمة للعملية الرئيسية المكثفة".