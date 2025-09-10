https://sarabic.ae/20250910/إدانات-واسعة-للهجوم-الإسرائيلي-على-قطر-لاستهداف-قادة-حماس-خلال-اجتماعهم-بالدوحة-1104680680.html

إدانات واسعة للهجوم الإسرائيلي على قطر لاستهداف قادة "حماس" خلال اجتماعهم بالدوحة

القاهرة - سبوتنك. وأعلنت قطر على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية ماجد الأنصاري، أنها لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي "المتهور" و"العبث المستمر" بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على أن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف بنايات سكنية في العاصمة القطرية الدوحة هو "انتهاك صارخ ومرفوض"، مؤكدا تضامن الجامعة العربية ووقوفها مع قطر في أي إجراءات تتخذها لحماية سيادتها وصون أمنها.من جانبها أكدت الرئاسة المصرية أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، وتصعيدا يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، وقالت الرئاسة المصرية في بيان: "تؤكد مصر أن هذا الاعتداء يمثل سابقة خطيرة وتطورا مرفوضا، ويعد اعتداء مباشرا على سيادة دولة قطر. كما ترى مصر أن هذا التصعيد يقوض المساعي الدولية الرامية إلى التهدئة، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها".وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع أمير قطر، تضامن مصر الكامل، مع الدوحة في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره "عدوانا استفزازيا على سيادة دولة عربية شقيقة".من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع أمير قطر، أن الهجوم الإسرائيلي شكل "انتهاكا صارخا" لسيادة قطر، و"خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، وتصعيدا خطيرا يضاف الى محاولات إسرائيل توسعة الصراع في المنطقة، وأوضح السوداني أن العراق دعا بصفته رئيساً للقمة العربية إلى عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لبحث الهجوم الإسرائيلي، وكذلك العمل على عقد اجتماع لزعماء وممثلي الدول العربية والإسلامية، على هامش انعقاد اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الشهر الجاري.وأكدت وزارة الخارجية التركية في بيان، أن "استهداف وفد حماس في العاصمة القطرية الدوحة أثناء مفاوضات وقف إطلاق النار، يؤكد أن هدف إسرائيل هو استمرار الحرب وليس السلام".وأعرب وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، عن إدانته بأشد العبارات "للعدوان الإسرائيلي" على قطر، لافتا إلى الدعم المطلق للدوحة في أي خطوات تتخذها ضد "هذا العدوان".وأفاد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بإدانته عبر منصة "إكس"، معتبرا إياه "انتهاكا صارخا لسيادتها ودعا المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات المتكررة"، كما أدان "حزب الله" استهداف قادة "حماس" في الدوحة، مؤكدا أن إسرائيل "لا تريد حلا تفاوضيا"، ودعا الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي للتحرك ووقف الدعم الأمريكي لإسرائيل.من جانبها حذرت الخارجية الليبية من "العواقب الوخيمة" جراء إصرار إسرائيل في "تعدياتها الآثمة"، و"خروجها الفاضح" عن مبادىء القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.أما دوليا فأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "الانتهاك السافر" لسيادة قطر، مؤكدا في بيان، على ضرورة أن تعمل جميع الأطراف من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة.ودان الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في الدوحة وشدد على ضرورة تجنب أي تصعيد للحرب في قطاع غزة.فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة "إكس"، عن تضامنه مع قطر، مؤكدا أن الضربات الإسرائيلية على الدوحة "غير مقبولة مهما كانت دوافعها" .وأعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، فشل الغارة الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، في اغتيال قيادات الحركة المستهدفة، مشيرة إلى أن "5 من مرافقي القيادات بينهم نجل رئيس مكتبها السياسي خليل الحية هم من قتلوا نتيجة الغارة، إضافة إلى أحد أفراد الأمن القطري".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن تنفيذ هجوما جويا استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من تشرين الأول/أكتوبر وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو ووزير دفاعه بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات حماس في الدوحة اليوم وأنها جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية التي استهدف بها عددا من قادة ومفاوضي حركة حماس في الدوحة اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة، وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من حماس في قطاع غزة وإيران ولبنان.

