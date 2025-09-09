https://sarabic.ae/20250909/قطر-توجه-رسالة-إلى-مجلس-الأمن-بشأن-الاعتداء-الإسرائيلي-على-أراضيها-1104672636.html
قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها
قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها
سبوتنيك عربي
ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن قطر ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي باعتباره... 09.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-09T18:36+0000
2025-09-09T18:36+0000
2025-09-09T18:36+0000
العالم العربي
قطر
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101384/87/1013848743_0:238:4562:2804_1920x0_80_0_0_ac7a5b872533533367c67a311f8b4564.jpg
وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا".وأضافت آل ثاني: "الهجوم الإسرائيلي يقوّض الأمن الإقليمي، ولن نسمح بأي أعمال تمسّ أمننا وسيادتنا، ولن نتسامح مع سلوك إسرائيل العدواني".وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، "فشل" الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت وفدا مفاوضا تابعا لها في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن "العملية لم تنجح" في اغتيال قياداتها المستهدفة، على حد قولها.وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 من مرافقي الوفد، بينهم نجل القيادي خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن القطري.ونعت "حماس"، في بيانها، ضحايا الاعتداء وهم "جهاد لبد (أبو بلال)، مدير مكتب الدكتور خليل الحية، وهمام الحية (أبو يحيى)، نجل الدكتور خليل الحية، وعبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد المملوك (أبو مالك)، إلى جانب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا)".وأكدت الحركة أن "توقيت الغارة، الذي تزامن مع مناقشة الوفد لمقترح أمريكي جديد، يكشف عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته لتعطيل أي اتفاق محتمل".
https://sarabic.ae/20250909/حماس-تدين-الغارة-الإسرائيلية-على-الدوحة-وتؤكد-فشلها-في-اغتيال-قياداتها---عاجل-1104671341.html
قطر
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101384/87/1013848743_253:0:4309:3042_1920x0_80_0_0_6f454e2ea6c38831829a98df32cacaf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, قطر, إسرائيل
العالم العربي, قطر, إسرائيل
قطر توجه رسالة إلى مجلس الأمن بشأن الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها
ذكرت المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة علياء آل ثاني، أن قطر ناشدت عبر رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي، النظر إلى الهجوم الإسرائيلي باعتباره "حادثًا خطيرًا".
وكشفت آل ثاني عن مضمون الرسالة الموجّهة إلى مجلس الأمن الدولي، قائلة: "الهجوم الإسرائيلي حادث خطير يتطلب اهتمامًا فوريًا".
وأشارت الرسالة إلى أن "إسرائيل هددت حياة المواطنين القطريين والمواطنين الأجانب على أراضيها".
وأضافت آل ثاني: "الهجوم الإسرائيلي يقوّض الأمن الإقليمي، ولن نسمح بأي أعمال تمسّ أمننا وسيادتنا، ولن نتسامح مع سلوك إسرائيل العدواني".
وأعلنت حركة حماس الفلسطينية، في بيان اليوم الثلاثاء، "فشل" الغارة الإسرائيلية، التي استهدفت وفدا مفاوضا تابعا لها في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن "العملية لم تنجح" في اغتيال قياداتها المستهدفة، على حد قولها.
وأضاف البيان أن الغارة أسفرت عن مقتل 5 من مرافقي الوفد، بينهم نجل القيادي خليل الحية، رئيس الحركة في قطاع غزة، إضافة إلى مقتل أحد أفراد الأمن القطري.
ونعت "حماس
"، في بيانها، ضحايا الاعتداء وهم "جهاد لبد (أبو بلال)، مدير مكتب الدكتور خليل الحية، وهمام الحية (أبو يحيى)، نجل الدكتور خليل الحية، وعبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، ومؤمن حسونة (أبو عمر)، وأحمد المملوك (أبو مالك)، إلى جانب الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي من قوات الأمن الداخلي القطري (لخويا)".
واستنكرت الحركة بشدة الاعتداء، واصفة إياه بـ"الجريمة البشعة" و"الانتهاك الصارخ لسيادة دولة قطر، التي تلعب دورا محوريا إلى جانب مصر في جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى".
وأكدت الحركة أن "توقيت الغارة، الذي تزامن مع مناقشة الوفد لمقترح أمريكي جديد، يكشف عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،
وحكومته لتعطيل أي اتفاق محتمل".