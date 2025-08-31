https://sarabic.ae/20250831/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنصل-إلى-قيادات-حماس-في-الخارج-1104352781.html

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج

أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن "الجيش يعمل بشكل هجومي، وأخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت". 31.08.2025

وخلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، قال زامير: "نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل"، مضيفا: "في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، أبو عبيدة".وأكد أن "القادم أعظم ومعظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضا"، مردفا: "هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة هجمات مهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، وفي لبنان، وفي سوريا وفي جبهات أخرى".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، مقتل المتحدث باسم كتائب "القسام" الفلسطينية "أبو عبيدة" في قطاع غزة.وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إرسال المتحدث الإرهابي باسم حماس، للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تمت تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على محاولة اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أن "إسرائيل تنتظر النتائج".وأوضح نتنياهو في تصريح مقتضب للصحيفة: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، منوها إلى أن الحركة تتأخر في إعلان مقتله.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أوضح في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر، ربما لا يوجد في حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة".وأمس السبت، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بغارة في مدينة غزة.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة على مقر أبو عبيدة في شمال غزة.كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

