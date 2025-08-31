رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250831/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-سنصل-إلى-قيادات-حماس-في-الخارج-1104352781.html
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج
رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن "الجيش يعمل بشكل هجومي، وأخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت". 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T15:51+0000
2025-08-31T15:51+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104351620_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_d76a2287f8be55a2752222efa44d2b36.jpg
وخلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، قال زامير: "نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل"، مضيفا: "في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، أبو عبيدة".وأكد أن "القادم أعظم ومعظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضا"، مردفا: "هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة هجمات مهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، وفي لبنان، وفي سوريا وفي جبهات أخرى".وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، مقتل المتحدث باسم كتائب "القسام" الفلسطينية "أبو عبيدة" في قطاع غزة.وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إرسال المتحدث الإرهابي باسم حماس، للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تمت تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على محاولة اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أن "إسرائيل تنتظر النتائج".وأوضح نتنياهو في تصريح مقتضب للصحيفة: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، منوها إلى أن الحركة تتأخر في إعلان مقتله.وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أوضح في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر، ربما لا يوجد في حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة".وأمس السبت، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بغارة في مدينة غزة.ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة على مقر أبو عبيدة في شمال غزة.كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250831/إعلام-يكشف-عن-خطة-أمريكية-للوصاية-على-غزة-مع-تعويضات-مالية-لمغادرة-السكان-1104348485.html
https://sarabic.ae/20250830/نتنياهو-يعلن-استعادة-جثة-الرهينة-عيدان-شتيفي-من-غزة-1104327047.html
https://sarabic.ae/20250830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-رقم-900-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1104326383.html
https://sarabic.ae/20250831/من-إسبانيا-إلى-غزة-أكبر-أسطول-عالمي-يستعد-للإبحار-لكسر-الحصار-الإسرائيلي-فيديو-1104336876.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104351620_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2086d9c1733a91e08b8401f08dfb0109.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم

رئيس الأركان الإسرائيلي: سنصل إلى قيادات "حماس" في الخارج

15:51 GMT 31.08.2025
© Photoرئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يجري تقييمًا للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة عدد من القادة العسكريين
رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يجري تقييمًا للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية بمشاركة عدد من القادة العسكريين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Photo
تابعنا عبر
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الأحد، أن "الجيش يعمل بشكل هجومي، وأخذ زمام المبادرة وبتفوق عملياتي في جميع الساحات وفي كل وقت".
وخلال تقييم للوضع في مقر قيادة المنطقة الشمالية، قال زامير: "نحن نفاجئ، ونبادر ونصل إلى كل هدف لضمان أمن مواطني إسرائيل"، مضيفا: "في قطاع غزة، هاجمنا أمس أحد أبرز قادة حماس، أبو عبيدة".
وأكد أن "القادم أعظم ومعظم قادة حماس الذين يجلسون في الخارج، سنصل إليهم أيضا"، مردفا: "هذه الخطوة تنضم إلى سلسلة هجمات مهمة نفذها الجيش الإسرائيلي في اليمن، وفي لبنان، وفي سوريا وفي جبهات أخرى".
فلسطينيون يحملون أكياس الدقيق المأخوذة من قافلة مساعدات إنسانية في طريقها إلى مدينة غزة، على مشارف بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 1 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
إعلام يكشف عن خطة أمريكية للوصاية على غزة مع تعويضات مالية لمغادرة السكان
14:02 GMT
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في وقت سابق اليوم، مقتل المتحدث باسم كتائب "القسام" الفلسطينية "أبو عبيدة" في قطاع غزة.
وقال كاتس، عبر حسابه على منصة "إكس": "تم إرسال المتحدث الإرهابي باسم حماس، للقاء جميع أعضاء محور الشر الذين تمت تصفيتهم من إيران وغزة ولبنان واليمن في قاع الجحيم".
وعلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، على محاولة اغتيال المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، عن نتنياهو في مستهل اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، أن "إسرائيل تنتظر النتائج".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
نتنياهو يعلن استعادة جثة الرهينة عيدان شتيفي من غزة
أمس, 20:28 GMT
وأوضح نتنياهو في تصريح مقتضب للصحيفة: "هاجم الجيش الإسرائيلي أبو عبيدة، ونحن ننتظر النتائج"، منوها إلى أن الحركة تتأخر في إعلان مقتله.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن نتنياهو أوضح في مستهل اجتماع الحكومة: "نحن ننتظر النتائج. لاحظت أن إعلان حماس تأخر قليلا. يبدو أنه لا يوجد من يطلعنا على هذا الأمر، ربما لا يوجد في حماس حاليا من يعلن عن مقتل أبو عبيدة".
وأمس السبت، أكد الجيش الإسرائيلي استهدافه المتحدث العسكري باسم كتائب "القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس" الفلسطينية، أبو عبيدة، بغارة في مدينة غزة.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن "قوات الجيش هاجمت وبتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية، من خلال طائرة تابعة لسلاح الجو، مخربا مركزيا في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة شمال القطاع".
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة
أمس, 19:53 GMT
ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قام بغارة جوية على أحد الأماكن في شمال قطاع غزة، وبأن الهدف من الغارة محاولة قتل أبو عبيدة، دون التأكد من مقتله، حتى الآن.
وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة على مقر أبو عبيدة في شمال غزة.
كان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".
وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".
زوارق حربية إسرائيلية تعترض سفينة مساعدات متجهة إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
من إسبانيا إلى غزة.. أكبر أسطول عالمي يستعد للإبحار لكسر الحصار الإسرائيلي.. فيديو
09:56 GMT
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала