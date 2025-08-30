https://sarabic.ae/20250830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-رقم-900-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1104326383.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 900 قتيل. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T19:53+0000

2025-08-30T19:53+0000

2025-08-30T19:53+0000

غزة

فلسطين المحتلة

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت: "إن الرقيب أول (احتياط) أريئيل لوبلينر، يبلغ من العمر 34 عاما، مقاتل في الوحدة اللوجستية 6036، الفرقة 36، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة".وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.وأقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 آب/أغسطس الجاري خطة تقوم على تهجير نحو مليون فلسطيني جنوبي القطاع قبل تطويق المدينة وبدء عمليات توغل، وقد بدأت بالفعل بهجوم واسع على حي الزيتون تخلله قصف وتهجير قسري.وكان ‏الجيش الإسرائيلي قد د‌عا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250830/مزود-بكاميرا-الجيش-اللبناني-يفكك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-1104313503.html

https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-ليلية-في-سوريا-واعتقال-مشتبه-بهم-1104298783.html

غزة

فلسطين المحتلة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل