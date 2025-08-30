https://sarabic.ae/20250830/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-الجندي-رقم-900-منذ-بداية-الحرب-في-غزة-1104326383.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 900 قتيل. 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T19:53+0000
2025-08-30T19:53+0000
2025-08-30T19:53+0000
غزة
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت: "إن الرقيب أول (احتياط) أريئيل لوبلينر، يبلغ من العمر 34 عاما، مقاتل في الوحدة اللوجستية 6036، الفرقة 36، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة".وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.وأقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 آب/أغسطس الجاري خطة تقوم على تهجير نحو مليون فلسطيني جنوبي القطاع قبل تطويق المدينة وبدء عمليات توغل، وقد بدأت بالفعل بهجوم واسع على حي الزيتون تخلله قصف وتهجير قسري.وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250830/مزود-بكاميرا-الجيش-اللبناني-يفكك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-1104313503.html
https://sarabic.ae/20250829/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-عمليات-ليلية-في-سوريا-واعتقال-مشتبه-بهم-1104298783.html
غزة
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_693f327e813b5b8d89085c4f02a163b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
غزة, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الجندي رقم 900 منذ بداية الحرب في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده في معارك جنوبي قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 900 قتيل.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت: "إن الرقيب أول (احتياط) أريئيل لوبلينر، يبلغ من العمر 34 عاما، مقاتل في الوحدة اللوجستية 6036، الفرقة 36، سقط في معركة جنوبي قطاع غزة".
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 900 قتيل، وفقا لإحصاء القتلى بالموقع الرسمي للجيش الإسرائيلي.
وتتطلع إسرائيل إلى الوصول لصفقة شاملة تضمن عودة المحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية مقابل إنهاء الحرب على قطاع غزة، بشرط خمسة مبادىء حددها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو وهي نزع سلاح حركة حماس
وإعادة جميع المحتجزين وتجريد غزة من السلاح وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها وإنشاء إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية.
واستدعى الجيش الإسرائيلي بوقت سابق 60 ألف جندي احتياط ومدد خدمة 20 ألفا ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون" للسيطرة على مدينة غزة.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية في 8 آب/أغسطس الجاري خطة تقوم على تهجير نحو مليون فلسطيني جنوبي القطاع قبل تطويق المدينة وبدء عمليات توغل، وقد بدأت بالفعل بهجوم واسع على حي الزيتون تخلله قصف وتهجير قسري.
وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "كارثة إنسانية" في غزة، فيما دعت موسكو لإطلاق مفاوضات فلسطينية إسرائيلية على أساس حل الدولتين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الأربعاء الماضي، "سكان مدينة غزة وشمال القطاع إلى النزوح جنوبا"، وقال في بيان وصفه بالمهم، إن "إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه"، مضيفا أنه "قبيل التحول إلى المرحلة التالية في الحرب
فإن هنالك مناطق شاسعة فارغة في جنوب القطاع كما هو الحال في مخيمات الوسطى وفي المواصي".
وتابع: "إخلاء مدينة غزة لا مفر منه، وبالتالي ستحصل كل عائلة تنتقل إلى الجنوب على أوفر المساعدات الإنسانية
التي يجري العمل عليها في هذه الأيام حيث بدأ الجيش بالعمل على إدخال الخيم وتمهيد مناطق لإنشاء مجمعات توزيع المساعدات الإنسانية ومد خط مياه وغيرها".
ويعاني سكان قطاع غزة
من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 21 أغسطس/ آب 2025، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 62 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 157 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.