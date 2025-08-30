https://sarabic.ae/20250830/مزود-بكاميرا-الجيش-اللبناني-يفكك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-1104313503.html
مزود بكاميرا... الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي
مزود بكاميرا... الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس إسرائيلي
تمكّنت دورية من الجيش اللبناني، اليوم السبت، من تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي مزود بكاميرا. 30.08.2025
وكان الجهاز مموها بالصخور، على طريق بلدتي رميش ويارون في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.وأعلن الجيش اللبناني، أول أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة جنوبي البلاد.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
