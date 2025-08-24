https://sarabic.ae/20250824/منطقة-عازلة-إسرائيلية-جنوبي-لبنان-كيف-يواجه-الجيش-اللبناني-هذا-التحدي-وأين-هي-وعود-واشنطن؟-1104077750.html

جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون​، التأكيد على أهمية تمديد وجود قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) جنوبي البلاد، إلى حين تطبيق القرار 1701 بشكل كامل. 24.08.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء أمس السبت، بأن الرئيس عون شدد على "أهمية التجديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)" لافتًا إلى "خطورة إنهاء مهمتها في القريب قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين وانهاء انتشار الجيش اللبناني، حتى الحدود المعترف بها دوليا واستكمال تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته".وأوضحت الوكالة أن تصريحات عون، جاءت خلال استقباله عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود، وعضو مجلس النواب الأمريكي ستيف كوهين، مشددًا على أن "لبنان بانتظار ما سيحمله المبعوث الأمريكي توماس برّاك، والموفدة السابقة مورغان أورتاغوس، من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات".وأكد الرئيس اللبناني خلال لقائه قائد "اليونيفيل" اللواء ديوباتو أباغنارا، قبل أيام، تمسك بلاده ببقاء القوات الدولية جنوب لبنان، طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701 بكل بنوده، مع ضرورة استكمال انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية.يأتي هذا التطور، في وقت تعارض فيه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، تمديد ولاية قوات الـ"يونيفيل" المنتشرة منذ العام 1978، في الجنوب على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، ومن المقرر أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار تمديد ولاية القوات الدولية في لبنان، في 25 أغسطس/ آب الجاري، قبل انتهاء ولاية الـ"يونيفيل"، في نهاية الشهر الجاري.وأشار الرئيس اللبناني جوزيف عون، إلى "المهام الواسعة الملقاة على عاتق الجيش اللبناني، التي تشمل الأراضي اللبنانية كافة بأنها لا تقتصر فقط على ضبط الأمن الداخلي، إنما تشمل أيضا مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات وحماية الحدود ومراقبتها".ومن جانبه، أكد عضو الكونغرس الأمريكي دارين لحود، على "جهوزية إدارة الرئيس ترامب، لمساعدة لبنان على تحقيق الاستقرار الدائم في البلاد، وتفعيل النهوض الاقتصادي به".ويشار إلى أنه في الـ14 من الشهر الجاري، رسمت إسرائيل للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، منطقة عازلة في جنوب لبنان، ونشرت خرائطها متضمنة منطقة باللون الأحمر، تمنع السكان من الاقتراب منها.وتعد هذه الخطوة جزءا من إجراءات إسرائيلية ميدانية تشهدها المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل.وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".

