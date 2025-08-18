https://sarabic.ae/20250818/المبعوث-الأمريكي-ينفي-توجيه-تهديدات-إلى-لبنان-بشأن-نزع-سلاح-حزب-الله-1103867639.html

المبعوث الأمريكي ينفي توجيه تهديدات إلى لبنان بشأن نزع سلاح "حزب الله"

المبعوث الأمريكي ينفي توجيه تهديدات إلى لبنان بشأن نزع سلاح "حزب الله"

نفى توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي، توجيه بلاده تهديدات إلى لبنان، بشأن نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن حصرية السلاح بيد الدولة "ستصب في مصلحة... 18.08.2025, سبوتنيك عربي

جاءت تصريحات باراك، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني جوزيف عون، بقصر بعبدا، قال خلالها: "ليس هناك تهديدات بشأن نزح سلاح "حزب الله" فهي عملية لبنانية.. الجميع يتعاون، وما نحاول أن نقوم به هو التواصل مع الجميع.. نحن لسنا بصدد تهديد أي طرف.. لم يكن هناك مقترح أمريكي لإسرائيل لنزح سلاح "حزب الله". نحن نناقش الأمر مع الحكومة اللبنانية".وأضاف باراك أن "الشيعة هم لبنانيون، ونزع سلاح "حزب الله"، سيصب في مصلحتهم"، مضيفًا أن "حزب الله" جزء من الشيعة في لبنان وسيفوّت الفرصة حال رفضه نزع السلاح، وعليه أن يعرف ما هي الخيارات المتاحة أمامه وما هو الخيار الأفضل، حيث لا يمكنه أخذ شيء دون تقديم شيء في المقابل".في سياق متصل، لفت باراك إلى أن "الخطوة المقبلة بشأن لبنان تتطلّب مشاركة إسرائيل إلى جانب وضع خطة شاملة للازدهار والتعافي، وإعادة الإعمار لا تقتصر فقط على الجنوب".وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي"، مضيفًا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح المبعوث الخاص توم باراك".جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، يوم أمس الأحد، قال فيها عون إن "مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني"، مشيرًا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".وأضاف: "الورقة الأمريكية هي خارطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وشهدت بعض التعديلات ما جعل هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة، سوريا ولبنان وإسرائيل، كما تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سوريا".

