جوزاف عون يؤكد على ضرورة ربط لبنان بدور إقليمي منتج ومساهمة المغتربين بإعادة الإعمار

أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، عن ضرورة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، لافتا إلى أنه يجب أن يكون المغترب حاضرا في إعادة الإعمار
وصرح الرئيس عون، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع في العاصمة اللبنانية بيروت: "يجب أن نربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون المغترب حاضرا بإعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة".وأشار إلى أنه "منذ بداية الأزمة بقي شريان واحد مفتوح وهو المغترب اللبناني، ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يوما بعيدا عن لبنان، بل كان ولا يزال السند والأمل"، وشكر المغتربين على "الجهود التي يبذلونها من أجل لبنان". وفي 31 يوليو/ تموز، وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، دعوة إلى القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها "حزب الله"، إلى اغتنام اللحظة الراهنة وتسليم السلاح للجيش اللبناني في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة حصر القرار العسكري والأمني بالمؤسسة العسكرية الشرعية.جاء ذلك في كلمة ألقاها من مقر وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس".
أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد جوزاف عون، اليوم الجمعة، عن ضرورة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، لافتا إلى أنه يجب أن يكون المغترب حاضرا في إعادة الإعمار والمشاريع الكبيرة في المنطقة.
وصرح الرئيس عون، خلال انطلاق فعاليات مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع في العاصمة اللبنانية بيروت: "يجب أن نربط لبنان بدور إقليمي منتج، وأن يكون المغترب حاضرا بإعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة".
وأشار إلى أنه "منذ بداية الأزمة بقي شريان واحد مفتوح وهو المغترب اللبناني، ما يثبت أن الاغتراب لم يكن يوما بعيدا عن لبنان، بل كان ولا يزال السند والأمل"، وشكر المغتربين على "الجهود التي يبذلونها من أجل لبنان".
وأضاف: نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية، ونريد أن يكون المغترب مستثمرا وشريكا في القرار، مشيراً إلى أنه يجب على لبنان العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، وأن المؤتمر فرصة لبناء فرص جديدة مع العرب.
وفي 31 يوليو/ تموز، وجه الرئيس اللبناني جوزاف عون، دعوة إلى القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها "حزب الله"، إلى اغتنام اللحظة الراهنة وتسليم السلاح للجيش اللبناني في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة حصر القرار العسكري والأمني بالمؤسسة العسكرية الشرعية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها
من مقر وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس".