https://sarabic.ae/20250731/رئيس-لبنان-يطالب-الدول-الصديقة-بدعم-جيش-بلاده-بـ10-مليارات-دولار-1103234623.html

رئيس لبنان يطالب "الدول الصديقة" بدعم جيش بلاده بـ10 مليارات دولار

رئيس لبنان يطالب "الدول الصديقة" بدعم جيش بلاده بـ10 مليارات دولار

سبوتنيك عربي

وجّه الرئيس اللبناني جوزاف عون، دعوة إلى القوى السياسية في البلاد وعلى رأسها "حزب الله"، إلى اغتنام اللحظة الراهنة وتسليم السلاح للجيش اللبناني في أقرب وقت... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T13:33+0000

2025-07-31T13:33+0000

2025-07-31T13:33+0000

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ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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جاء ذلك في كلمة ألقاها من مقر وزارة الدفاع، بمناسبة عيد الجيش، اليوم الخميس، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للرئاسة اللبنانية على موقع "إكس".وكشف عون عن مجموعة مطالب ومبادرات سيطرحها قريبا أمام مجلس الوزراء، في مقدمتها خطة مدعومة أمريكيا تهدف إلى إنهاء الانقسامات العسكرية في الداخل اللبناني، وتعزيز سلطة الدولة على كامل أراضيها.وأوضح الرئيس اللبناني أن واشنطن عرضت على لبنان مسودة أفكار تتعلق بإعادة ترتيب المشهد الأمني في الجنوب اللبناني، وأن القيادة اللبنانية أدخلت عليها "تعديلات جوهرية"، تمهيدا لعرضها رسميا مطلع الأسبوع المقبل ضمن الأطر الدستورية.وأشار عون إلى أن المبادرات التي سيعرضها على مجلس الوزراء تتضمن وقفا فوريا للاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتسليم سلاح "حزب الله" إلى الجيش اللبناني، ودعما دوليا مباشرا للجيش اللبناني بقيمة مليار دولار سنويا لمدة عشر سنوات، بإجمالي 10 مليارات دولار خلال تلك الفترة.كما أوضح أن المبادرات تتضمن ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا بمساعدة أمريكية وفرنسية وسعودية، وتشديد الإجراءات لمكافحة التهريب وتجارة المخدرات.واعتبر الرئيس أن هذه البنود تشكل الركائز الأساسية لمذكرة لبنانية تهدف إلى قطع الطريق أمام العدوان الإسرائيلي، وتعزيز سيادة الدولة.وتأتي تصريحات جوزاف عون، في ظل تكثيف واشنطن ضغوطها على بيروت، في إطار مباحثات جارية منذ 6 أسابيع، تهدف إلى بلورة خارطة طريق تؤدي إلى نزع سلاح "حزب الله" بالكامل، مقابل وقف الغارات الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمس نقاط حدودية جنوب لبنان.وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن واشنطن تدفع باتجاه صدور قرار رسمي من مجلس الوزراء اللبناني يلتزم بنزع ترسانة "حزب الله"، كشرط مسبق لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار.ورغم رفض الحزب المعلن لتسليم سلاحه بالكامل، إلا أنه هناك تقارير عن تقليص ترسانته، في مقابل التزامات إسرائيلية متوازية، تشمل وقف الغارات الجوية وسحب القوات من الأراضي اللبنانية المحتلة.

https://sarabic.ae/20250721/باراك-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-لبنان-لم-ينجح-ونزع-سلاح-حزب-الله-شأن-داخلي-1102866263.html

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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل