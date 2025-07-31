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بث مباشر.. لافروف والشيباني يعقدان مؤتمرا صحفيا بعد المحادثات في موسكو
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مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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27 د
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
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خبير: تسونامي دبلوماسي ضد إسرائيل يغير قواعد اللعبة
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لقاء سبوتنيك
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مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
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08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:03 GMT
17 د
مساحة حرة
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11:03 GMT
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تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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13:00 GMT
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لقاء سبوتنيك
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بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
سبوتنيك عربي
يقف لبنان أمام مفترق طرق ما بين الضغوط الأمريكية والدولية على الدولة اللبنانية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وما بين رفض الحزب لتسليم سلاحه. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T07:50+0000
2025-07-31T08:13+0000
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الرد على الضغوط الأمريكية جاء سريعًا على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، برفض قاطع لتلك الضغوط، واتهام واضح لمن يطالب بتجريد الحزب من سلاحه بـ"خدمة المشروع الإسرائيلي".وتزامنت تصريحات قاسم مع تحضيرات الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، هي الأولى من نوعها، لمناقشة خطة نزع سلاح "حزب الله" بشكل تدريجي، تحت مظلة حصرية سلاح الدولة.ووفقا لعدد من المحلين السياسين، تشير السوابق التاريخية إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يقابل بتصعيد مباشر من جانب الحزب، كما حصل في السابع من مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح الحزب بيروت ردا على قرار الحكومة حينها بإزالة شبكة اتصالاته الخاصة.في المقابل، جاءت تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بمناسبة عيد الجيش الثمانين، لتؤكد أن المؤسسة العسكرية "مستمرة في أداء مهامها رغم ضعف الإمكانات"، مع تأكيده على تنفيذ قرار السلطة السياسية وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.جانب آخر لا يقل خطورة يتمثل في ربط المجتمع الدولي، خصوصا الدول العربية والغربية، أي مشاريع إعمار مستقبلية في لبنان بملف سلاح "حزب الله".هذا الربط يضع لبنان أمام معادلة قاسية: إما السير باتجاه نزع السلاح بشكل فعلي لفتح أبواب الدعم، أو الغرق في عزلة مالية واقتصادية أشد، وسط انهيار شامل يكاد يقضي على مؤسسات الدولة.قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقةإعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة
https://sarabic.ae/20250725/الرئيس-اللبناني-يكشف-عن-إجرائه-اتصالات-مع-حزب-الله-لحل-مسألة-السلاح-1103041977.html
https://sarabic.ae/20250730/بري-تصريحات-براك-بشأن-اتخاذ-خطوات-عملية-لنزع-السلاح-موجهة-إلى-الحكومة-1103178980.html
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العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"

07:50 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 31.07.2025)
© AFP 2023 / STRINGER الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية
الجيش اللبناني في الجرود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
© AFP 2023 / STRINGER
تابعنا عبر
يقف لبنان أمام مفترق طرق ما بين الضغوط الأمريكية والدولية على الدولة اللبنانية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وما بين رفض الحزب لتسليم سلاحه.
الرد على الضغوط الأمريكية جاء سريعًا على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، برفض قاطع لتلك الضغوط، واتهام واضح لمن يطالب بتجريد الحزب من سلاحه بـ"خدمة المشروع الإسرائيلي".

وكرر قاسم موقف الحزب بأن سلاحه "ليس قابلا للنقاش"، حتى في حال انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.

وتزامنت تصريحات قاسم مع تحضيرات الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، هي الأولى من نوعها، لمناقشة خطة نزع سلاح "حزب الله" بشكل تدريجي، تحت مظلة حصرية سلاح الدولة.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح
25 يوليو, 18:22 GMT
ووفقا لعدد من المحلين السياسين، تشير السوابق التاريخية إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يقابل بتصعيد مباشر من جانب الحزب، كما حصل في السابع من مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح الحزب بيروت ردا على قرار الحكومة حينها بإزالة شبكة اتصالاته الخاصة.
في المقابل، جاءت تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بمناسبة عيد الجيش الثمانين، لتؤكد أن المؤسسة العسكرية "مستمرة في أداء مهامها رغم ضعف الإمكانات"، مع تأكيده على تنفيذ قرار السلطة السياسية وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.
إحياء حركة أمل للذكرى الـ45 لتغييب الإمام موسى الصدر وكلمة رئيس البرلمان نبيه بري - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
بري: تصريحات براك بشأن اتخاذ خطوات عملية لنزع السلاح موجهة إلى الحكومة
أمس, 05:26 GMT
جانب آخر لا يقل خطورة يتمثل في ربط المجتمع الدولي، خصوصا الدول العربية والغربية، أي مشاريع إعمار مستقبلية في لبنان بملف سلاح "حزب الله".
هذا الربط يضع لبنان أمام معادلة قاسية: إما السير باتجاه نزع السلاح بشكل فعلي لفتح أبواب الدعم، أو الغرق في عزلة مالية واقتصادية أشد، وسط انهيار شامل يكاد يقضي على مؤسسات الدولة.
قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقة
إعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة
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