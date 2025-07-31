https://sarabic.ae/20250731/بين-ضغط-واشنطن-على-بيروت-وتمسك-حزب-الله-بسلاحه-لبنان-بين-المطرقة-والسندان-1103214239.html
بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
سبوتنيك عربي
يقف لبنان أمام مفترق طرق ما بين الضغوط الأمريكية والدولية على الدولة اللبنانية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وما بين رفض الحزب لتسليم سلاحه. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T07:50+0000
2025-07-31T07:50+0000
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الرد على الضغوط الأمريكية جاء سريعًا على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، برفض قاطع لتلك الضغوط، واتهام واضح لمن يطالب بتجريد الحزب من سلاحه بـ"خدمة المشروع الإسرائيلي".وتزامنت تصريحات قاسم مع تحضيرات الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، هي الأولى من نوعها، لمناقشة خطة نزع سلاح "حزب الله" بشكل تدريجي، تحت مظلة حصرية سلاح الدولة.ووفقا لعدد من المحلين السياسين، تشير السوابق التاريخية إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يقابل بتصعيد مباشر من جانب الحزب، كما حصل في السابع من مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح الحزب بيروت ردا على قرار الحكومة حينها بإزالة شبكة اتصالاته الخاصة.في المقابل، جاءت تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بمناسبة عيد الجيش الثمانين، لتؤكد أن المؤسسة العسكرية "مستمرة في أداء مهامها رغم ضعف الإمكانات"، مع تأكيده على تنفيذ قرار السلطة السياسية وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.جانب آخر لا يقل خطورة يتمثل في ربط المجتمع الدولي، خصوصا الدول العربية والغربية، أي مشاريع إعمار مستقبلية في لبنان بملف سلاح "حزب الله".هذا الربط يضع لبنان أمام معادلة قاسية: إما السير باتجاه نزع السلاح بشكل فعلي لفتح أبواب الدعم، أو الغرق في عزلة مالية واقتصادية أشد، وسط انهيار شامل يكاد يقضي على مؤسسات الدولة.قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقةإعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة
https://sarabic.ae/20250725/الرئيس-اللبناني-يكشف-عن-إجرائه-اتصالات-مع-حزب-الله-لحل-مسألة-السلاح-1103041977.html
https://sarabic.ae/20250730/بري-تصريحات-براك-بشأن-اتخاذ-خطوات-عملية-لنزع-السلاح-موجهة-إلى-الحكومة-1103178980.html
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العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
بين ضغط واشنطن على بيروت وتهديد إسرائيل... لبنان بين "المطرقة والسندان"
07:50 GMT 31.07.2025 (تم التحديث: 08:13 GMT 31.07.2025)
يقف لبنان أمام مفترق طرق ما بين الضغوط الأمريكية والدولية على الدولة اللبنانية للمضي قدمًا في تنفيذ خطة لنزع سلاح "حزب الله"، وما بين رفض الحزب لتسليم سلاحه.
الرد على الضغوط الأمريكية جاء سريعًا على لسان الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، برفض قاطع لتلك الضغوط، واتهام واضح لمن يطالب بتجريد الحزب من سلاحه بـ"خدمة المشروع الإسرائيلي".
وكرر قاسم موقف الحزب بأن سلاحه "ليس قابلا للنقاش"، حتى في حال انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية.
وتزامنت تصريحات قاسم مع تحضيرات الحكومة اللبنانية لعقد جلسة مرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، هي الأولى من نوعها، لمناقشة خطة نزع سلاح "حزب الله" بشكل تدريجي، تحت مظلة حصرية سلاح الدولة.
ووفقا لعدد من المحلين السياسين، تشير السوابق التاريخية إلى أن أي تحرك من هذا النوع قد يقابل بتصعيد مباشر من جانب الحزب، كما حصل في السابع من مايو/ أيار 2008، عندما اجتاح الحزب بيروت
ردا على قرار الحكومة حينها بإزالة شبكة اتصالاته الخاصة.
في المقابل، جاءت تصريحات قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بمناسبة عيد الجيش الثمانين، لتؤكد أن المؤسسة العسكرية "مستمرة في أداء مهامها رغم ضعف الإمكانات"، مع تأكيده على تنفيذ قرار السلطة السياسية وتطبيق القرار الدولي 1701، الذي ينص على حصر السلاح بيد الدولة.
جانب آخر لا يقل خطورة يتمثل في ربط المجتمع الدولي، خصوصا الدول العربية والغربية، أي مشاريع إعمار مستقبلية في لبنان بملف سلاح "حزب الله".
هذا الربط يضع لبنان أمام معادلة قاسية: إما السير باتجاه نزع السلاح
بشكل فعلي لفتح أبواب الدعم، أو الغرق في عزلة مالية واقتصادية أشد، وسط انهيار شامل يكاد يقضي على مؤسسات الدولة.