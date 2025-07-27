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بوتين يهنئ البحارة الروس بيوم البحرية - عاجل
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
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من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
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مساحة حرة
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https://sarabic.ae/20250727/مبعوث-ترامب-تصريحات-الحكومة-اللبنانية-غير-كافية-طالما-حزب-الله-يحتفظ-بسلاحه-1103078246.html
مبعوث ترامب: تصريحات الحكومة اللبنانية غير كافية طالما "حزب الله" يحتفظ بسلاحه
مبعوث ترامب: تصريحات الحكومة اللبنانية غير كافية طالما "حزب الله" يحتفظ بسلاحه
سبوتنيك عربي
دعا المبعوث الأمريكي، توم باراك، اليوم الأحد، الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اللبناني، إلى اتخاذ خطوات جدية وفورية لضمان احتكار الدولة اللبنانية وحدها للسلاح،... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T09:23+0000
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وشدد باراك في منشور عبر منصة "إكس"، على أن "مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق العملي"، مضيفا: "كما كرر المسؤولون اللبنانيون مرارا، من الضروري أن تحتكر الدولة السلاح".وأكد باراك أن بقاء السلاح بيد "حزب الله" اللبناني يجعل التصريحات غير كافية، داعيا الطرفين إلى التزام واضح وتحرك سريع، قائلا: "على الحكومة وحزب الله أن يتصرفا الآن، لتفادي إبقاء الشعب اللبناني رهينة لوضع مأزوم".وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي عقب إعلان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن إجراء اتصالات مباشرة مع "حزب الله" بشأن مسألة السلاح، مشيراً إلى تحقيق تقدم بطيء، لكنه لفت إلى وجود تجاوب مع بعض المقترحات المطروحة في هذا الإطار.ونفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الحزب نفيه "بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".ودعا الحزب، جميع وسائل الإعلام إلى "تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف"، مجددًا التأكيد على "أهمية مراجعة الجهة المختصة في "حزب الله" للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره بشأن الأحداث والتطورات الجارية، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان".‏وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".
https://sarabic.ae/20250725/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-غير-معنيين-بالورقة-الأمريكية-وملتزمون-بتنفيذ-القرار-1701-1103021905.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, لبنان, أخبار حزب الله

مبعوث ترامب: تصريحات الحكومة اللبنانية غير كافية طالما "حزب الله" يحتفظ بسلاحه

09:23 GMT 27.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayالمبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك
المبعوث الأمريكي الى سوريا توماس باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
دعا المبعوث الأمريكي، توم باراك، اليوم الأحد، الحكومة اللبنانية و"حزب الله" اللبناني، إلى اتخاذ خطوات جدية وفورية لضمان احتكار الدولة اللبنانية وحدها للسلاح، باعتباره مبدأ أساسيا لشرعية الحكم.
وشدد باراك في منشور عبر منصة "إكس"، على أن "مصداقية الحكومة اللبنانية تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق العملي"، مضيفا: "كما كرر المسؤولون اللبنانيون مرارا، من الضروري أن تحتكر الدولة السلاح".
وأكد باراك أن بقاء السلاح بيد "حزب الله" اللبناني يجعل التصريحات غير كافية، داعيا الطرفين إلى التزام واضح وتحرك سريع، قائلا: "على الحكومة وحزب الله أن يتصرفا الآن، لتفادي إبقاء الشعب اللبناني رهينة لوضع مأزوم".
وجاءت تصريحات المبعوث الأمريكي عقب إعلان الرئيس اللبناني، جوزيف عون، عن إجراء اتصالات مباشرة مع "حزب الله" بشأن مسألة السلاح، مشيراً إلى تحقيق تقدم بطيء، لكنه لفت إلى وجود تجاوب مع بعض المقترحات المطروحة في هذا الإطار.
ونفى "حزب الله" اللبناني، يوم الأربعاء الماضي، ما جاء في بعض وسائل الإعلام العربية، بشأن استعداده "للصدام" مع الدولة اللبنانية ورفضه تسليم السلاح.
ونقلت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن الحزب نفيه "بشكل قاطع ما ورد على بعض القنوات من أخبار نسبت ‏إلى "حزب الله" حول جهوزيته للتصادم مع الدولة اللبنانية وإلى غير ذلك من أكاذيب".
النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": غير معنيين بالورقة الأمريكية وملتزمون بتنفيذ القرار 1701
25 يوليو, 10:34 GMT
وشدد الحزب اللبناني على أن "تلك الأخبار ‏والمعلومات عارية عن الصحة تماما، وهي محض افتراءات مختلقة من مخيلة تلك ‏القنوات وخدمة لأجندات مشبوهة تسعى لخلق البلبلة وزعزعة الاستقرار في لبنان".
ودعا الحزب، جميع وسائل الإعلام إلى "تجاهل تلك الأخبار المفبركة وعدم البناء ‏عليها في التحليلات والمواقف"، مجددًا التأكيد على "أهمية مراجعة الجهة المختصة في "حزب الله" للاطلاع ‏على مواقفه ووجهات نظره بشأن الأحداث والتطورات الجارية، خاصة في ظل هذه الظروف الدقيقة والحساسة التي يمر بها لبنان".‏
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد قال يوم الجمعة الماضية، إن "حصرية السلاح يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيًا إلى "توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة".
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