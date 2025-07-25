https://sarabic.ae/20250725/حزب-الله-عبر-سبوتنيك-غير-معنيين-بالورقة-الأمريكية-وملتزمون-بتنفيذ-القرار-1701-1103021905.html
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": غير معنيين بالورقة الأمريكية وملتزمون بتنفيذ القرار 1701
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": غير معنيين بالورقة الأمريكية وملتزمون بتنفيذ القرار 1701
سبوتنيك عربي
علّق النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة، على زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك، وتعليق الحزب على ما ورد في ورقته الأخيرة، إضافة... 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T10:34+0000
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وقال حمادة في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "حزب الله لا ينظر إلى الأمريكي كوسيط أو طرف محايد، بل يعتبره صاحب مشروع حقيقي في المنطقة، حيث أن الكيان الإسرائيلي يُشكّل الذراع الممتدة له"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي الثابت والوحيد يتمثل في نزع نقطة القوة في المنطقة، وفي لبنان، من خلال اعتماد سياسة العصا والجزرة".وأكد أن "ما قدمه الرئيس جوزيف عون باسم الدولة اللبنانية واضح، ويبدأ بمندرجات القرار 1701، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي، وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متقدم في هذا السياق، ونحن غير معنيين بأي كلام آخر، وهو غير موجود بالنسبة لنا".وحول سيناريوهات الضغط، أشار حمادة إلى "استخدام ذراعي القوة والسياسة، بهدف تمكين إسرائيل من السيطرة على المنطقة، وتحريك الخرائط في سياق الشرق الأوسط الجديد، تحت عنوان "منطقة منزوعة السلاح" على طريقة الضفة الغربية، وهو ما يُعتبر احتلالا بالمعنى الجغرافي".وأوضح حمادة أن "وحدة اللبنانيين تعد من أهم نقاط القوة، إلى جانب وجود المقاومة والجيش، في إطار ثلاثية تعبر عن منطق الأمور وتترجم في الواقع"، مضيفا: "سنواجه إذا فرضت علينا الحرب، فالأعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الإسرائيلي يسعى للقضاء على كل مفردات القوة في لبنان، وقد عبرنا عن جهوزيتنا ولن نسلم له".وفي سياق متصل، اعتبر حمادة أن "هناك أخطارا حقيقية في البلد، والمستجد في سوريا يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية، إذ لا توجد ملفات منفصلة في المنطقة، فكل حراك مرتبط بالأخر، وفقا للأولويات".وختم حمادة: "المواجهة مع الجيش اللبناني هي ضرب من المحال، ومن يدعو إلى نزع سلاح المقاومة بالقوة إنما يدعو إلى حرب أهلية في لبنان".
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لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
لبنان, أخبار حزب الله, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم
"حزب الله" عبر "سبوتنيك": غير معنيين بالورقة الأمريكية وملتزمون بتنفيذ القرار 1701
حصري
علّق النائب عن "حزب الله" في البرلمان اللبناني، الدكتور إيهاب حمادة، على زيارة المبعوث الأمريكي توماس باراك، وتعليق الحزب على ما ورد في ورقته الأخيرة، إضافة إلى الرد اللبناني الرسمي، معتبرا أن ما يجري هو "أسلوب من أساليب السياسة الأمريكية الحديثة، التي تجمع بين الطمأنة وتمرير الرسائل".
وقال حمادة في حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك": "حزب الله لا ينظر إلى الأمريكي كوسيط أو طرف محايد، بل يعتبره صاحب مشروع حقيقي في المنطقة، حيث أن الكيان الإسرائيلي يُشكّل الذراع الممتدة له"، مشيرا إلى أن "المشروع الأمريكي الثابت والوحيد يتمثل في نزع نقطة القوة في المنطقة
، وفي لبنان، من خلال اعتماد سياسة العصا والجزرة".
وأضاف: "نحن في حزب الله غير معنيين بالورقة الأمريكية، بل بتنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته، والرئيس بري يُمثّل موقف حزب الله على المستويين الدبلوماسي والسياسي. ورد الدولة اللبنانية يرتكز على حقوق اللبنانيين".
وأكد أن "ما قدمه الرئيس جوزيف عون
باسم الدولة اللبنانية واضح، ويبدأ بمندرجات القرار 1701، وفي مقدمها الانسحاب الإسرائيلي، وموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري متقدم في هذا السياق، ونحن غير معنيين بأي كلام آخر، وهو غير موجود بالنسبة لنا".
وفي ما يتعلق بحصرية السلاح، قال حمادة: "نحن غير مختلفين على المبدأ، لكن الإشكالية تكمن في تمكين الدولة، وفي صياغة استراتيجية خارجية تُنتج استراتيجية دفاعية قادرة على حماية لبنان واللبنانيين"، مضيفا: "الكرة اليوم في ملعب الإسرائيلي، ويجب وقف الاعتداءات قبل الحديث عن حصرية السلاح. فالسلاح بات يساوي الوجود، والأولوية هي للضمانات".
وحول سيناريوهات الضغط، أشار حمادة إلى "استخدام ذراعي القوة والسياسة، بهدف تمكين إسرائيل من السيطرة على المنطقة، وتحريك الخرائط في سياق الشرق الأوسط الجديد، تحت عنوان "منطقة منزوعة السلاح
" على طريقة الضفة الغربية، وهو ما يُعتبر احتلالا بالمعنى الجغرافي".
ولفت، في المقلب الآخر، إلى "إدخال حكومات المنطقة في الركب الإسرائيلي، بهدف تحقيق مشروع "إسرائيل العظمى" التي تهيمن على الحكام، وتخضع المنطقة للحكم الأمريكي من خلال الذراع العسكرية التاريخية التي وجدت لهذه الغاية، وهي الكيان الإسرائيلي".
وأوضح حمادة أن "وحدة اللبنانيين تعد من أهم نقاط القوة، إلى جانب وجود المقاومة والجيش، في إطار ثلاثية تعبر عن منطق الأمور وتترجم في الواقع"، مضيفا: "سنواجه إذا فرضت علينا الحرب، فالأعزل لا يستطيع الدفاع عن نفسه. الإسرائيلي يسعى للقضاء على كل مفردات القوة في لبنان، وقد عبرنا عن جهوزيتنا ولن نسلم له".
وفي سياق متصل، اعتبر حمادة أن "هناك أخطارا حقيقية في البلد، والمستجد في سوريا يلقي بظلاله على الساحة اللبنانية
، إذ لا توجد ملفات منفصلة في المنطقة، فكل حراك مرتبط بالأخر، وفقا للأولويات".
وأضاف: "إيران لا تتخذ القرار عن لبنان، ولسنا أدوات. البعد العقائدي هو ما يجمع بين حزب الله وإيران، لكن من يقرر في لبنان هم اللبنانيون".
وختم حمادة: "المواجهة مع الجيش اللبناني هي ضرب من المحال، ومن يدعو إلى نزع سلاح المقاومة بالقوة
إنما يدعو إلى حرب أهلية في لبنان".