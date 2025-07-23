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باراك: يجب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مع التحلي بالصبر
باراك: يجب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مع التحلي بالصبر
سبوتنيك عربي
أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، اليوم الأربعاء، "العمل على معالجة الوضع في لبنان منذ 4 أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه مسار معقد. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن باراك، قوله إن "الاستقرار أساسي في لبنان والمطلوب قرار من الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة ووقف الاعتداءات"، مؤكدا الاستمرار في الحوار مع من ليسوا على الطاولة.وأضاف المبعوث الأمريكي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أنه "سيعود إلى لبنان مجددا كلما دعت الحاجة"، متابعا: "نحاول ان نكون الوسيط الصريح لمعالجة الإشكالات".وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح" يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة "خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيا إلى توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة.وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250718/رئيس-الحكومة-اللبنانية-المطلوب-تسليم-السلاح-للدولة-بدلا-من-أن-تقصفه-إسرائيل-1102810133.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, العالم العربي

باراك: يجب حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية مع التحلي بالصبر

10:10 GMT 23.07.2025
© AP Photo / Hussein Mallaالسفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك
السفير الأمريكي في تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توم باراك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أكد المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، اليوم الأربعاء، "العمل على معالجة الوضع في لبنان منذ 4 أسابيع"، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه مسار معقد.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن باراك، قوله إن "الاستقرار أساسي في لبنان والمطلوب قرار من الحكومة بحصرية السلاح بيد الدولة ووقف الاعتداءات"، مؤكدا الاستمرار في الحوار مع من ليسوا على الطاولة.
وأضاف المبعوث الأمريكي، بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي، أنه "سيعود إلى لبنان مجددا كلما دعت الحاجة"، متابعا: "نحاول ان نكون الوسيط الصريح لمعالجة الإشكالات".
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2025
رئيس الحكومة اللبنانية: المطلوب تسليم السلاح للدولة بدلا من أن تقصفه إسرائيل
18 يوليو, 20:20 GMT
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قال إن "حصرية السلاح" يجب أن يتم وضعها في سياق مواجهة "خطر كبير لن يبقي على لبنان"، داعيا إلى توحيد الكلمة والعمل وفق أولوية وطنية واضحة.

وأكد قاسم، في كلمة ألقاها يوم الجمعه، ونقلتها قناة "المنار" اللبنانية، أن "المسألة ليست في سحب السلاح، بل في أن هذه الخطوة تعد جزءا من مشروع توسعي لإسرائيل"، مشيرا إلى أن وجود السلاح بيد "حزب الله" هو ما جعل لبنان يقف على رجليه ويمنع إسرائيل من التوسع، على حد وصفه.

وكان اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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