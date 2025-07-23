https://sarabic.ae/20250723/الجيش-اللبناني-يعلن-تفكيك-جهاز-تجسس-إسرائيلي-في-حاصبيا-1102963037.html

الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي جنوبي البلاد

الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي جنوبي البلاد

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، العثور على جهاز تجسس كان قد وضعه الجيش الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، على حد قوله. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

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2025-07-23T18:59+0000

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وأفاد الجيش اللبناني، في بيان، أنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموّه ومزود بآلة تصوير، كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".

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