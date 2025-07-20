https://sarabic.ae/20250720/الجيش-اللبناني-يعلن-اجتياز-آليات-عسكرية-إسرائيلية-السياج-الحدودي-1102850394.html
الجيش اللبناني يعلن اجتياز آليات عسكرية إسرائيلية السياج الحدودي
الجيش اللبناني يعلن اجتياز آليات عسكرية إسرائيلية السياج الحدودي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن "آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج الحدوي". 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T17:21+0000
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وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت عازمة على تنفيذ أعمال تجريف في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".وأضاف البيان أن "الجيش عزز انتشاره في مواجهة اجتياز العدو للسياج الحدودي، فيما وثقت قوة من اليونيفيل الخروقات مما أجبر القوات المعادية على العودة".ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
الجيش اللبناني يعلن اجتياز آليات عسكرية إسرائيلية السياج الحدودي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن "آليات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي اجتازت السياج الحدوي".
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إن "الآليات العسكرية الإسرائيلية كانت عازمة على تنفيذ أعمال تجريف في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار".
وأضاف البيان أن "الجيش عزز انتشاره في مواجهة اجتياز العدو للسياج الحدودي، فيما وثقت قوة من اليونيفيل الخروقات مما أجبر القوات المعادية على العودة".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار
بين "حزب الله" وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة" في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".