https://sarabic.ae/20250722/ما-أهداف-وتداعيات-زيارة-المبعوث-الأمريكي-إلى-لبنان؟--1102911866.html

ما أهداف وتداعيات زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان؟

ما أهداف وتداعيات زيارة المبعوث الأمريكي إلى لبنان؟

سبوتنيك عربي

مع كل زيارة يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، إلى بيروت، يتزايد الحديث عن الأهداف الحقيقية لهذه التحركات، التي تأتي في سياق إقليمي متوتر ولبناني... 22.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-22T13:32+0000

2025-07-22T13:32+0000

2025-07-22T13:32+0000

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ورغم أن باراك حرص على تلطيف نبرته، مؤكدا أن بلاده لا تفرض شروطا ولا تستطيع إلزام إسرائيل بأي خطوة، فإن الطرح الأمريكي الأساسي لا يزال يدور حول "ضرورة معالجة سلاح حزب الله" وإعادة النظر في ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار، الذي قال إنه "لم ينجح"."سلاح المقاومة ليس للمساومة"وأضاف جشي: "الأمريكيون يطرحون اليوم فكرة تسليم السلاح الاستراتيجي للجيش اللبناني، لكن في الواقع، الجيش ممنوع من الاحتفاظ بهذا السلاح أصلا، والمطلوب الحقيقي هو تدميره، كما حدث في المنطقة الواقعة جنوب الليطاني"، متسائلا: "على من تضحكون؟"، قبل أن يخلص إلى موقف حاسم: "لن نتخلى عن السلاح مقابل وعود أمريكية زائفة".تفكيك المقاومة... المشروع الحقيقيقال الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم لـ"سبوتنيك": "أصبح واضحا ما الذي يريده المبعوث الأمريكي باراك، المطلوب من لبنان هو تفكيك الجناح العسكري لحزب الله تمهيدا لحل الحزب السياسي لاحقا"، وأضاف: "هذا ما عبرت عنه الولايات المتحدة الأميركية، سواء عبر باراك أو غيره. المطلوب هو سحب السلاح الثقيل الذي تعتبره مؤذيا لإسرائيل، ومن الواضح أنهم يقبلون ببقاء السلاح المتوسط والخفيف مع حزب الله، ولكن بالنسبة إليهم فإن أمن إسرائيل هو الأساس".وأضاف: "لا يمكنها أن تضع جدولا زمنيا لنزع سلاح الحزب، ولا يمكن لها حتى الدخول في نقاش من هذا النوع أو أن تتعهد أو تلتزم به. هي تدرك صعوبة هذا الأمر، والأمريكيون يدركون ذلك أيضا، لكنهم مصرّون على حضورهم المستمر في لبنان وعلى التأكيد: "لن تنعموا بالراحة ما لم تسلموا السلاح، أو تعطونا ضمانة بأن حزب الله سيسلم هذا السلاح في وقت ما"، ليس بالضرورة غدا، ولكن ضمن جدول زمني محدد تطلبه الولايات المتحدة".لا ضمانات… ولا نية إسرائيلية للتهدئةفي قراءته لمواقف باراك الأخيرة، أشار بيرم إلى أنه "بشكل عام، لم تكن لهجة الإدارة الأمريكية في يوم من الأيام، لينة، ولكن الآن خطاب باراك يبدو ناعما وهادئا من حيث الشكل. هو يقول إنه "يدرك صعوبة تنفيذ هذا الطلب، ولا يريدون الضغط على لبنان"، لكنهم في الوقت نفسه لا يستطيعون منح لبنان ضمانات، في حين أن الدولة اللبنانية تطالبهم بضمانات مقابلة، كأن تقول مثلا: "اسحبوا إسرائيل من الجنوب، أوقفوا العدوان، وأعطونا ضمانات بعدم تكراره"، وعندها فقط يمكن فتح حوار مع حزب الله حول مستقبل سلاحه، الثقيل منه والخفيف. لكن الرد الأمريكي يأتي في نقطتين: أولا أن صيغة الاتفاق السابقة فشلت، وثانيا أنهم لا يستطيعون فرض شيء على إسرائيل، ولا يستطيعون منح هذه الضمانات".البعد السوري يفرض نفسهوحول التطورات على الساحة السورية والتي رفعت المخاوف، قال بيرم: "هناك أيضا عنصر جديد يعزز تمسك الحزب بالسلاح، وهو تطور الوضع في سوريا، خصوصا بعد أحداث السويداء، والخطأ الكبير في سوريا وهو ما يعادل ضربة حماة إذا صح التعبير، أعادة خلط الأوراق في المنطقة".وأكد بيرم أن "أحداث السويداء فرضت واقعا جديدا: "في هذه البقعة الجغرافية، لا يوجد ضمان حقيقي إلا بالسلاح. وهذا أعطى حزب الله ذريعة جديدة للتمسك بسلاحه، وأثار مخاوف لبنانية واسعة، حتى لدى فئات كانت سابقا تطالب بنزع هذا السلاح، لأنها باتت تخشى من تهديدات النظام السوري العلنية والمبطنة تجاه لبنان، لذلك بشكل عام المنطقة لن تهدأ".المخاوف تتجاوز محور المقاومةويتابع: "إذًا، ما بعد السويداء ليس كما قبله، والوضع السوري دخل إلى المشهد اللبناني والمنطقة ككل. والنتيجة: المنطقة معرضة لمزيد من الزلازل والاهتزازات. وبالتالي، الأمور لا تسير وفقا للمشيئة الأميركية، التي ترى أن إسرائيل حققت ضربة استراتيجية، وتعتبر أنها باتت تتحكم بقيادة المنطقة، وأن زمنها قد بدأ".المرحلة المقبلة: تصعيد إسرائيلي وضغوط مضاعفةوختم: "إسرائيل، منذ وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، لم توقف حربها على لبنان. نحن من أوقف الحرب من جانب واحد، أما الجانب الإسرائيلي فما زال مستمرا. المشهد الآن موحد: فلسطين، سوريا، لبنان، كلّهم في مشهد واحد. وبالتالي، نتوقع مزيدا من العدوان والضغوط الإسرائيلية والأمريكية، إلى جانب الضغوط الداخلية، وهذا أمر واقع وموجود أصلا".

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