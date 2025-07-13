https://sarabic.ae/20250713/لبنان-قد-يعود-إلى-بلاد-الشام-جدل-في-العالم-العربي-بسبب-تصريح-المبعوث-الأمريكي-إلى-سوريا--1102646430.html

لبنان قد يعود إلى "بلاد الشام"... جدل في العالم العربي بسبب تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا

لبنان قد يعود إلى "بلاد الشام"... جدل في العالم العربي بسبب تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا

سبوتنيك عربي

أحدث تحذير توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لسوريا ولبنان، سفير الولايات المتحدة في تركيا، من أن "لبنان قد يواجه تهديدا وجوديا"، وأنه إن "لم يتحرك... 13.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-13T10:36+0000

2025-07-13T10:36+0000

2025-07-13T10:44+0000

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وقال باراك في حديثه لصحيفة "ذا ناشيونال"، إن "لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية ما لم تتحرك بيروت لمعالجة مخزونات أسلحة حزب الله"، وأن "لبنان بحاجة إلى حل هذه القضية، وإلاّ فقد يواجه تهديدا وجوديا"."سوريا تتجلى.. إذا لم يتحرك لبنان سيصبح بلاد الشام" وأضاف باراك: "لديك إسرائيل من جهة، إيران من جهة أخرى، والآن لديك سوريا، التي تتجلى بسرعة كبيرة، لدرجة أنه إذا لم يتحرك لبنان، فسيصبح مرة أخرى بلاد الشام.. السوريون يقولون إن لبنان هو منتجعنا الساحلي. لذلك نحن بحاجة للتحرك، وأنا أعرف مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يزعجني".باراك: تصريحاتي قصدت بها الإشادة بخطوات دمشقوعاد باراك ليوضح بتغريدة جديدة عبر "إكس"، على خلفية الجدل الكبير الذي أحدثه تصريحه، قائلا: "أشادت تعليقاتي أمس بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا، لا بتهديدها للبنان. لاحظتُ أن سوريا تتحرك بسرعة البرق لاغتنام الفرصة التاريخية التي أتاحها رفع العقوبات من قِبل الرئيس الأمريكي. أؤكد أن قادة سوريا لا يريدون سوى التعايش والازدهار المتبادل مع لبنان، والولايات المتحدة ملتزمة بدعم هذه العلاقة بين جارين متساويين وذوي سيادة ينعمان بالسلام والازدهار"."طرابلس مقابل الجولان"... باراك يشعل النظريةوتأتي هذه التصريحات بعد الجدل الكبير، الذي أحدثته تسريبات صرح بها أحد الصحفيين الإسرائيليين لوسائل إعلام إسرائيلية، حول محادثات السلام بين دمشق وتل أبيب، حيث أشار إلى أن "أحد السيناريوهات المقترحة يشترط فيها تسليم طرابلس بالإضافة إلى مناطق أخرى شمالي لبنان للجانب السوري، مقابل جزء من الجولان يبقى لإسرائيل"، لتأتي تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص لتعزز هذه الفرضيات.ردود فعل صاخبة.. وصمت "مريب"تصدّرت تصريحات باراك، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي في العالم العربي، حيث اعتبرها بعض المراقبين دليلا على التسريبات التي نشرتها صحف إسرائيلية من وجود "صفقة لمقايضة الجولان بطرابلس".فيما أكد آخرون أن هذه الأقوال مجرد تصريحات إعلامية، وأن موقع لبنان لم يكن يوما أمرا قابلا للنقاش، فيما استغرب آخرون الصوت الرسمي اللبناني الذي لم يردّ على هذه التصريحات.اجتماع مباشر بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين عقد في باكو عزز هذه النظرياتأفادت وسيلة إعلامية فرنسية، نقلا عن مصدر دبلوماسي في دمشق، أن لقاء مباشرا عقد يوم أمس السبت، في العاصمة الأذربيجانية باكو، بين مسؤول سوري وآخر إسرائيلي، وذلك على هامش زيارة أجراها الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، لأذربيجان.وأوضح المصدرالذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن "لقاء عقد بين مسؤول سوري ومسؤول إسرائيلي على هامش الزيارة التي يجريها الشرع إلى باكو"، مشيرًا إلى أن "المحادثات تتمحور حول الوجود الإسرائيلي العسكري المستحدث في سوريا"، في إشارة إلى مناطق توغلت فيها القوات الإسرائيلية جنوبي سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، قبل 7 أشهر.

https://sarabic.ae/20250712/المبعوث-الأمريكي-توم-باراك-يوضح-تصريحاته-بشأن-سوريا-ليست-تهديدا-للبنان-1102631568.html

https://sarabic.ae/20250713/إعلام-اجتماع-مباشر-بين-مسؤولين-سوريين-وإسرائيليين-عقد-في-باكو----1102641213.html

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