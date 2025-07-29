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إعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة
إعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر لبنانية مطّلعة أنه "تم التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لطرح موضوع حصر السلاح بيد الدولة". 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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ولفتت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، "سيستبق هذه الخطوة المحتملة بمفاجأة يعلنها في 1 أغسطس/ آب المقبل، يوم عيد الجيش اللبناني".ووفقا للمصادر، "سيتوجه عون إلى اللبنانيين برسالة مفصّلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار".وقدّم "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع اشتراطات محددة.وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أعرب عن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددًا على أن "الحزب لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي".وقال قاسم، في كلمة له ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "هناك اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية".تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-قطاع-بنت-جبيل-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103063587.html
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https://sarabic.ae/20250729/لبنان-يبدأ-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-إعادة-النازحين-السوريين-1103148589.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي

إعلام: عون يتوجه إلى اللبنانيين برسالة ستكون مفصلية في موضوع حصر السلاح بيد الدولة

11:48 GMT 29.07.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 29.07.2025)
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
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كشفت مصادر لبنانية مطّلعة أنه "تم التوافق على عقد جلسة لمجلس الوزراء اللبناني، يوم الخميس من الأسبوع المقبل، لطرح موضوع حصر السلاح بيد الدولة".
ولفتت المصادر لموقع "ليبانون ديبايت"، إلى أن الرئيس اللبناني جوزيف عون، "سيستبق هذه الخطوة المحتملة بمفاجأة يعلنها في 1 أغسطس/ آب المقبل، يوم عيد الجيش اللبناني".
ووفقا للمصادر، "سيتوجه عون إلى اللبنانيين برسالة مفصّلة يصارحهم فيها بكل الملفات، من زيارات المبعوث الأمريكي توماس باراك، إلى موضوع السلاح والواقع الأمني في الجنوب، إضافة إلى موضوع الإصلاحات والقوانين التي ستصدر في هذا الإطار".
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وقدّم "حزب الله" اللبناني، الأسبوع الماضي، رده الرسمي بشأن مسألة سلاحه، مؤكدًا موافقته على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، مع اشتراطات محددة.
وقال الحزب إن "أي نقاش حول تسليم السلاح يرتبط بانسحاب إسرائيل من خمس نقاط محتلة في جنوب لبنان، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة"، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وشدد الحزب على أن سلاحه يعد "شأنا داخليا" يخضع لحوار وطني أو استراتيجية دفاعية شاملة تضمن أمن لبنان وسيادته.
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من جانبها، أوضحت مصادر سياسية لبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي يتولى نقل موقف الحزب، يسعى لتوحيد الموقف اللبناني حيال بنود الورقة المقترحة.
وأردفت المصادر، قائلة إن "لبنان سيجري تعديلات على الورقة، خاصة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتسليم السلاح، بحيث يتم تنفيذ التسليم بشكل مرحلي يضمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، قد أعرب عن رفضه أي تدخل إسرائيلي في النقاش داخل لبنان بشأن موضوع السلاح، مشددًا على أن "الحزب لن يسلم سلاحه للعدو الإسرائيلي".
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وقال قاسم، في كلمة له ضمن مراسم إحياء ليالي شهر محرم في الضاحية الجنوبية لبيروت: "هناك اتفاق (لحزب الله) معها (إسرائيل) عبر الدولة اللبنانية بشكل غير مباشر، فلتلتزم إسرائيل باتفاقها الذي عقدته مع الدولة اللبنانية".
وأضاف: "أما ما يتعلق بشؤوننا، فنحن نعالجها، ولا علاقة للآخرين بأن يتدخلوا فيها"، متابعا: "بالتهديد والقوة يريدون أن يشرفوا علينا، ويريدون أن يقرروا ما يريدون، لا ينفع معنا التهديد والقوة".
تأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع مساع دولية مكثفة لدعم سيادة لبنان واستقراره، في ظل مطالبات لبنانية متكررة بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف انتهاكاتها للقرار الأممي 1701.
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