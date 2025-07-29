https://sarabic.ae/20250729/لبنان-يبدأ-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-إعادة-النازحين-السوريين-1103148589.html

لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين

لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين

سبوتنيك عربي

انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر... 29.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-29T09:13+0000

2025-07-29T09:13+0000

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وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.وتجري العملية ضمن إطار العودة المنظمة والآمنة، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".وأكدت المفوضية أنها تنسق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لتقديم الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.

https://sarabic.ae/20250519/لبنان-يكشف-عن-قرار-جديد-يخص-السوريين-الوافدين-إلى-مطار-بيروت-1100745828.html

https://sarabic.ae/20230921/أزمة-تعليم-أطفال-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-إلى-الواجهة-بعد-خفض-التمويل-1081273475.html

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