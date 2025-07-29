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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
09:03 GMT
46 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:12 GMT
34 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:30 GMT
18 د
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183 د
المقهى الثقافي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
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أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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الفعاليات الفنية الدولية .. طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين
لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين
سبوتنيك عربي
انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
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وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.وتجري العملية ضمن إطار العودة المنظمة والآمنة، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".وأكدت المفوضية أنها تنسق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لتقديم الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.
https://sarabic.ae/20250519/لبنان-يكشف-عن-قرار-جديد-يخص-السوريين-الوافدين-إلى-مطار-بيروت-1100745828.html
https://sarabic.ae/20230921/أزمة-تعليم-أطفال-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-إلى-الواجهة-بعد-خفض-التمويل-1081273475.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم

لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين

09:13 GMT 29.07.2025
© Sputnik . NOUR MOLHEMقوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
© Sputnik . NOUR MOLHEM
تابعنا عبر
انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني.
وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.
مطار رفيق الحريري الدولي بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
لبنان يكشف عن قرار جديد يخص السوريين الوافدين إلى مطار بيروت
19 مايو, 15:30 GMT
وتجري العملية ضمن إطار العودة المنظمة والآمنة، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".
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21 سبتمبر 2023, 16:43 GMT
وأوضحت المفوضية، في بيان على موقعها الرسمي، أن "نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان"، لافتة إلى أن "90 في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع، مع تركز الكثافة الأكبر منهم في منطقة البقاع".
وأكدت المفوضية أنها تنسق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لتقديم الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.
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