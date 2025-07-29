https://sarabic.ae/20250729/لبنان-يبدأ-تنفيذ-المرحلة-الأولى-من-خطة-إعادة-النازحين-السوريين-1103148589.html
لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين
لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين
سبوتنيك عربي
انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر... 29.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-29T09:13+0000
2025-07-29T09:13+0000
2025-07-29T09:13+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088854717_114:0:1021:510_1920x0_80_0_0_ad6172b3c2b81a1eb3667cd11c789138.jpg
وذكرت ذلك الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.وتجري العملية ضمن إطار العودة المنظمة والآمنة، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".وأكدت المفوضية أنها تنسق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لتقديم الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.
https://sarabic.ae/20250519/لبنان-يكشف-عن-قرار-جديد-يخص-السوريين-الوافدين-إلى-مطار-بيروت-1100745828.html
https://sarabic.ae/20230921/أزمة-تعليم-أطفال-اللاجئين-السوريين-في-لبنان-إلى-الواجهة-بعد-خفض-التمويل-1081273475.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088854717_228:0:908:510_1920x0_80_0_0_76612feeba78cbaf7e132f522534b6f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم
لبنان يبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة النازحين السوريين
انطلقت المرحلة الأولى من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، بالتنسيق بين المديرية العامة للأمن العام اللبناني والسلطات السورية، وذلك عبر معبر المصنع الحدودي اللبناني.
وذكرت ذلك الوكالة
الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تم تحديد نقطة تجمع العائدين في بلدة بر الياس، داخل ملعب نادي النهضة، حيث بدأت الاستعدادات لانطلاق القوافل باتجاه الأراضي السورية.
وتجري العملية ضمن إطار العودة المنظمة والآمنة، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.
وتقول الحكومة اللبنانية إنها تلقت آلاف الطلبات من لاجئين سوريين
يرغبون في العودة إلى بلادهم.
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "لبنان يستضيف أعلى نسبة من اللاجئين مقارنة بعدد السكان على مستوى العالم".
21 سبتمبر 2023, 16:43 GMT
وأوضحت المفوضية، في بيان على موقعها الرسمي، أن "نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان"، لافتة إلى أن "90 في المئة من اللاجئين السوريين
يعيشون في فقر مدقع، مع تركز الكثافة الأكبر منهم في منطقة البقاع".
وأكدت المفوضية أنها تنسق مع الحكومة اللبنانية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة لتقديم الدعم لكل من اللاجئين والمجتمعات اللبنانية المضيفة.