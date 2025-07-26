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الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد قطاع بنت جبيل في "حزب الله" جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد قطاع بنت جبيل في "حزب الله" جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان... 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T15:11+0000
2025-07-26T15:11+0000
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‏وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر "تلغرام"، أن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت، في وقت سابق اليوم، غارة في جنوب لبنان قضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل، الذي عمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني.‏وبحسب المتحدث، كان المدعو إسماعيل ضالعا في محاولات إعادة إعمار قدرات "حزب الله" في منطقة بنت جبيل، حيث شكلت أنشطته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250722/ما-أهداف-وتداعيات-زيارة-المبعوث-الأمريكي-إلى-لبنان؟--1102911866.html
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أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط, العالم العربي, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن القضاء على قائد قطاع بنت جبيل في "حزب الله" جنوبي لبنان

15:11 GMT 26.07.2025
© Photo / avichay adraeeأفيخاي أدرعي
أفيخاي أدرعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© Photo / avichay adraee
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، القضاء على قائد في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني، خلال عملية استهداف مباشرة ثالثة في قطاع بنت جبيل جنوبي لبنان على مدار الأسبوع الماضي.
‏وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر "تلغرام"، أن طائرة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت، في وقت سابق اليوم، غارة في جنوب لبنان قضت على المدعو علي عبد القادر إسماعيل، الذي عمل قائدا في ركن قطاع بنت جبيل في "حزب الله" اللبناني.
‏وبحسب المتحدث، كان المدعو إسماعيل ضالعا في محاولات إعادة إعمار قدرات "حزب الله" في منطقة بنت جبيل، حيث شكلت أنشطته خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

‏وأضاف أدرعي أن "جيش الدفاع سيواصل العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، قد دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
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وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شن هجمات على لبنان من حين لآخر".
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