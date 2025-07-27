بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان

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البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
موسكو : الاستفزاز في بحر البلطيق يهدف لتعطيل المحادثات الروسية الأمريكية
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
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لقاء سبوتنيك
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12:03 GMT
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فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
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بدء الهدنة الإنسانية وشاحنات المساعدات تتجه من مصر الى غزة
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59 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي: دوستويفسكي ساعد في تعريف العالم بروسيا من خلال أدبه العالمي
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30 د
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مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20250727/بعد-أكثر-من-160-عاما-العثور-على-رفات-ضابط-في-البحرية-الروسية-في-لبنان-1103084731.html
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان
سبوتنيك عربي
عثر على قبر ضابط البحرية الروسية، البارون غود جارد بيستروم، الذي كان يخدم على متن الفرقاطة "أوليغ"، وذلك بعد أكثر من 160 عاما، في حدث تاريخي لافت، تم هذا العام... 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T13:57+0000
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وتزامن هذا الاكتشاف مع إقامة مراسم تأبين مهيبة في ذكرى البحارة الروس، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين روسيا ولبنان.ففي عام 1861، تواجد البحارة الروس قبالة السواحل اللبنانية كجزء من أسطول البحر الأبيض المتوسط التابع للبحرية الإمبراطورية الروسية. وكانت مهمتهم الأساسية حفظ السلام في خضم الصراع الطائفي الذي اندلع في منتصف القرن التاسع عشر في لبنان.وقد شهدت تلك الفترة أعمال شغب ومآس إنسانية، ولعب الوجود البحري الروسي، دورا في التوصل إلى تسوية.ويعود القبر المكتشف حديثا للضابط البحري غود جارد بيستروم، الذي كان أحد أفراد طاقم الفرقاطة "أوليغ". وقد تم العثور على رفاته بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها السفارة الروسية في لبنان، بالتعاون الوثيق مع حكومة سانت بطرسبورغ ومنظمة "تذكروا الجميع بالاسم".تعد الفرقاطة "أوليغ" من مفاخر الأسطول الروسي، وتحمل أهمية تاريخية كبيرة لروسيا. ورغم أن مهمتها حملتها إلى شواطئ لبنان، إلا أن مثواها الأخير كان في قاع خليج فنلندا. وتعتبر هذه السفينة اليوم واحدة من أكبر القطع الأثرية البحرية الروسية الباقية. ولأهميتها، حظيت الفرقاطة باهتمام شخصي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قام بالغوص بنفسه إلى موقعها لفحص حطامها. واكتشاف قبر البارون بيستروم وإقامة مراسم التأبين للبحارة الروس لا يمثلان فقط إحياءً لذكرى هؤلاء الجنود، بل يشكلان أيضًا شهادة حية على الدور التاريخي الذي لعبته روسيا في حفظ السلام في الشرق الأوسط، ويؤكدان على استمرارية الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250727/بوتين-في-الظروف-الراهنة-نحتفل-بيوم-البحرية-في-أجواء-قتالية-وعملية-وهذا-هو-الأمر-الصائب-1103082552.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, روسيا

بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان

13:57 GMT 27.07.2025 (تم التحديث: 14:04 GMT 27.07.2025)
© Sputnikبعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان
بعد أكثر من 160 عاما... العثور على رفات ضابط في البحرية الروسية في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Sputnik
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عثر على قبر ضابط البحرية الروسية، البارون غود جارد بيستروم، الذي كان يخدم على متن الفرقاطة "أوليغ"، وذلك بعد أكثر من 160 عاما، في حدث تاريخي لافت، تم هذا العام في بيروت.
وتزامن هذا الاكتشاف مع إقامة مراسم تأبين مهيبة في ذكرى البحارة الروس، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين روسيا ولبنان.
ففي عام 1861، تواجد البحارة الروس قبالة السواحل اللبنانية كجزء من أسطول البحر الأبيض المتوسط التابع للبحرية الإمبراطورية الروسية. وكانت مهمتهم الأساسية حفظ السلام في خضم الصراع الطائفي الذي اندلع في منتصف القرن التاسع عشر في لبنان.
وقد شهدت تلك الفترة أعمال شغب ومآس إنسانية، ولعب الوجود البحري الروسي، دورا في التوصل إلى تسوية.
ويعود القبر المكتشف حديثا للضابط البحري غود جارد بيستروم، الذي كان أحد أفراد طاقم الفرقاطة "أوليغ". وقد تم العثور على رفاته بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها السفارة الروسية في لبنان، بالتعاون الوثيق مع حكومة سانت بطرسبورغ ومنظمة "تذكروا الجميع بالاسم".
زيارة عمل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سانت بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب
12:36 GMT
تعد الفرقاطة "أوليغ" من مفاخر الأسطول الروسي، وتحمل أهمية تاريخية كبيرة لروسيا. ورغم أن مهمتها حملتها إلى شواطئ لبنان، إلا أن مثواها الأخير كان في قاع خليج فنلندا. وتعتبر هذه السفينة اليوم واحدة من أكبر القطع الأثرية البحرية الروسية الباقية. ولأهميتها، حظيت الفرقاطة باهتمام شخصي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي قام بالغوص بنفسه إلى موقعها لفحص حطامها. واكتشاف قبر البارون بيستروم وإقامة مراسم التأبين للبحارة الروس لا يمثلان فقط إحياءً لذكرى هؤلاء الجنود، بل يشكلان أيضًا شهادة حية على الدور التاريخي الذي لعبته روسيا في حفظ السلام في الشرق الأوسط، ويؤكدان على استمرارية الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين.
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