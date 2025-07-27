https://sarabic.ae/20250727/بوتين-في-الظروف-الراهنة-نحتفل-بيوم-البحرية-في-أجواء-قتالية-وعملية-وهذا-هو-الأمر-الصائب-1103082552.html

بوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب

بوتين: في الظروف الراهنة نحتفل بيوم البحرية في أجواء قتالية وعملية وهذا هو الأمر الصائب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن روسيا، في ظل الظروف الراهنة، تحتفل بيوم القوات البحرية في أجواء قتالية وميدانية عملية، مؤكدًا أن ذلك هو... 27.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-27T12:36+0000

2025-07-27T12:36+0000

2025-07-27T12:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

فلاديمير بوتين

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وقال بوتين في اتصال عبر تقنية الفيديو مع المشاركين في المناورات العملياتية "عاصفة يوليو"، التي انطلقت في 23 تموز/يوليو، توجّه خلاله بوتين بكلمة مباشرة إلى العسكريين: "إنه عيد جميل بالفعل، لكنني أعتقد أنكم ستتفقون معي بأن الاحتفال به في الظروف الحالية – في أجواء قتالية وميدانية – هو الأمر الصائب. الجميع في مواقعهم، والأسطول يظهر قدراته القتالية ومهاراته".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أفراد البحرية الروسية بمناسبة عيد البحرية الذي تحتفل به روسيا في الأحد الأخير من شهر تموز/يوليو كل عام، خلال زيارته لمقر القيادة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.ويعتزم بوتين الاستماع إلى التقارير، ويتحدث إلى القادة العسكريين، خلال تفقده التدريبات، كما سيتفقد جزءًا من تدريبات إطلاق النار، حسبما ذكر المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.كما سيزور بوتين أيضا، جامعة سان بطرسبورغ التقنية البحرية الحكومية.

https://sarabic.ae/20250727/عاصفة-يوليو-550-تدريبا-قتاليا-للبحرية-الروسية-بصواريخ-فائقة-القوة---1103080004.html

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روسيا, فلاديمير بوتين