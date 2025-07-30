https://sarabic.ae/20250730/قائد-الجيش-اللبناني-نواجه-تحديات-على-رأسها-تهديدات-إسرائيل-واعتداءاتها-على-شعوب-المنطقة-1103180856.html
قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقة
قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقة
سبوتنيك عربي
أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي". 30.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-30T06:42+0000
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وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدًا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة".وأضاف هيكل أن "الجيش يواصل تنفيذ مهماته واستكمال بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها"، مشددًا على أن "الجيش يواصل تنفيذ المهام الموكلة إليه، من حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل".ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".
https://sarabic.ae/20250726/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-القضاء-على-قائد-قطاع-بنت-جبيل-في-حزب-الله-جنوبي-لبنان-1103063587.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قائد الجيش اللبناني: نواجه تحديات على رأسها تهديدات إسرائيل واعتداءاتها على شعوب المنطقة
أكد قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، اليوم الأربعاء، أن "العدو الإسرائيلي يمعن في انتهاكاته للقرارات الدولية ويعمل على اختراق نسيجنا الاجتماعي".
وقال هيكل، في بيان بمناسبة العيد الثمانين للجيش اللبناني
، إن "لبنان يواجه تحديات على رأسها تهديدات العدو الإسرائيلي واعتداءاته على بلدنا وعلى شعوب المنطقة"، مؤكدًا أن "الجيش لن يتهاون في إحباط أي محاولة للمساس بالأمن والسلم الأهلي أو جر الوطن إلى الفتنة".
وأضاف هيكل أن "الجيش يواصل تنفيذ مهماته واستكمال بسط سلطة الدولة على جميع أراضيها"، مشددًا على أن "الجيش يواصل تنفيذ المهام الموكلة إليه، من حفظ الأمن ومكافحة الجريمة، إلى ضبط الحدود وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل".
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد.
وأبقت إسرائيل على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال، كما واصلت شنّ هجمات على لبنان من حين لآخر".