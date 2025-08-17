جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
08:17 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:49 GMT
10 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
غوتيريش يدعو للاعتراف بالمظالم التاريخية المرتكبة في أفريقيا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
بوتين: المحادثات مع ترامب جرت في أجواء بناءة، بغداد ترفض ضغوطا أميريكية بشأن اتفاق أمني مع إيران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
08:18 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
25 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
09:29 GMT
30 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
انعكاسات نتائج قمة ألاسكا على العلاقات الروسية الأمريكية والقضايا الدولية
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
11:33 GMT
26 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
12:32 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:47 GMT
13 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
عالم سبوتنيك
ترامب يغير موقفه ويتبنى فكرة اتفاق شامل للسلام حول أوكرانيا، ماكرون يعلن عن اجتماع لتحالف الراغبين لبحث السلام في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا موجودة في سوريا وهي التي تدير القرار السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان
جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي، مضيفا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح...
جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان

19:49 GMT 17.08.2025
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي، مضيفا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح المبعوث الخاص توم باراك".
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، قال فيها عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح
25 يوليو, 18:22 GMT
وأوضح أن سلاح "حزب الله" والمقاومة هو شأن داخلي لبناني واتفاق الطائف واضح بملف حصر السلاح، ولا أحد في لبنان لديه مشكلة مع حصر السلاح.
وأضاف: "الورقة الأمريكية هي خارطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وشهدت بعض التعديلات ما جعل هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة سوريا ولبنان وإسرائيل، كما تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سوريا".
وثمن الرئيس اللبناني موقف سوريا الإيجابي من ورقة المبعوث الأمريكي، معتبرا أن الورقة الأمريكية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظات عليها، مشيرا إلى أنه أبلغ مسؤول الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن علاقة إيران مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل، وأن إيران دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ السيادة اللبنانية.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2025
عون: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والإصلاحات مستمرة دون رجعة
11 أغسطس, 12:42 GMT
وردا على إمكانية قطع العلاقات مع إيران والتصعيد في المحافل الدولية بسبب تصريحاتها التي تعتبرها بيروت تدخلا في الشأن الداخلي، قال الرئيس اللبناني إن "كل الخيارات متاحة لحماية أمن لبنان ونتمنى ألا نصل إلى هذه النقطة".
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.
وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.
