جوزيف عون: عدم الموافقة على "الورقة الأمريكية" تعني عزلة لبنان

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي، مضيفا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح... 17.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-17T19:49+0000

2025-08-17T19:49+0000

2025-08-17T19:48+0000

جاء ذلك في مقابلة مع شبكة "العربية نت"، اليوم الأحد، قال فيها عون إن مسألة حصر السلاح بيد الدولة هو شأن داخلي لبناني، مشيرا إلى أن بلاده كانت أمام خيارين إما الموافقة على "الورقة الأمريكية" أو "العزلة".وأوضح أن سلاح "حزب الله" والمقاومة هو شأن داخلي لبناني واتفاق الطائف واضح بملف حصر السلاح، ولا أحد في لبنان لديه مشكلة مع حصر السلاح.وأضاف: "الورقة الأمريكية هي خارطة طريق لاتفاق وقف إطلاق النار في العام 2024، وشهدت بعض التعديلات ما جعل هذه الورقة نافذة قبل موافقة الأطراف الثلاثة سوريا ولبنان وإسرائيل، كما تضمنت الانسحاب الإسرائيلي وتحرير الأسرى وإنعاش الاقتصاد اللبناني، وإعادة الإعمار وترسيم الحدود مع سوريا".وثمن الرئيس اللبناني موقف سوريا الإيجابي من ورقة المبعوث الأمريكي، معتبرا أن الورقة الأمريكية تحولت إلى لبنانية بعد إضافة ملاحظات عليها، مشيرا إلى أنه أبلغ مسؤول الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن علاقة إيران مع لبنان قائمة على الاحترام المتبادل، وأن إيران دولة صديقة ولكن على قاعدة حفظ السيادة اللبنانية.وردا على إمكانية قطع العلاقات مع إيران والتصعيد في المحافل الدولية بسبب تصريحاتها التي تعتبرها بيروت تدخلا في الشأن الداخلي، قال الرئيس اللبناني إن "كل الخيارات متاحة لحماية أمن لبنان ونتمنى ألا نصل إلى هذه النقطة".وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في 5 أغسطس/ آب، أنه كلف الجيش اللبناني بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل نزع سلاح "حزب الله"، لعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالي، لينجز الملف قبل نهاية العام.وتتكرر الدعوات من عواصم إقليمية وغربية، إضافة إلى قوى سياسية لبنانية، لحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، بينما يؤكد الحزب أن سلاحه مخصص لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي لمناطق جنوبي لبنان.

2025

