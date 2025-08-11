عربي
وزير الخارجية المصري: الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة الإبادة في قطاع غزة
أمساليوم
بث مباشر
عون: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والإصلاحات مستمرة دون رجعة
عون: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والإصلاحات مستمرة دون رجعة
وأوضح عون خلال لقائه زواره، أنه كان أمام خيارين، "التعايش مع الفساد أو المضي في الإصلاح"، فاختار الثاني وتحمل المسؤولية كاملة، مشددًا على أهمية دور القضاء في مكافحة الفساد، وأشار إلى أن "التشكيلات القضائية الأخيرة ستسهم في تسريع البت بالقضايا العالقة".ولفت إلى أن "مواجهة عقلية الفساد السائدة منذ سنوات تتطلب جهدا كبيرا، وأن الأمور وُضعت اليوم على السكة الصحيحة، بحيث تصبح مكافحة الفساد هي القاعدة"، مؤكدًا السعي لـ"اختيار النخبة للمراكز الأساسية مع الحفاظ على التوازن الطائفي، والعمل بسرعة من دون تسرع لمعالجة القضايا"، وفقا لقناة "إم تي في" اللبنانية.وأكد أن زياراته الخارجية أظهرت تقدير الدول للبنانيين، داعيًا للاستفادة من كفاءات المنتشرين ودور الإعلام في إبراز الإيجابيات، وأشار إلى مؤشرات اقتصادية مشجعة.
عون: مصلحة لبنان فوق كل اعتبار والإصلاحات مستمرة دون رجعة

12:42 GMT 11.08.2025 (تم التحديث: 13:04 GMT 11.08.2025)
صرح الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الاثنين، بأن "مسيرة الإصلاح في لبنان انطلقت، ولن تتوقف رغم الصعوبات والعراقيل"، مؤكدًا أن "المسار طويل لكنه مستمر حتى تحقيق الإصلاحات المنشودة".
وأوضح عون خلال لقائه زواره، أنه كان أمام خيارين، "التعايش مع الفساد أو المضي في الإصلاح"، فاختار الثاني وتحمل المسؤولية كاملة، مشددًا على أهمية دور القضاء في مكافحة الفساد، وأشار إلى أن "التشكيلات القضائية الأخيرة ستسهم في تسريع البت بالقضايا العالقة".
ولفت إلى أن "مواجهة عقلية الفساد السائدة منذ سنوات تتطلب جهدا كبيرا، وأن الأمور وُضعت اليوم على السكة الصحيحة، بحيث تصبح مكافحة الفساد هي القاعدة"، مؤكدًا السعي لـ"اختيار النخبة للمراكز الأساسية مع الحفاظ على التوازن الطائفي، والعمل بسرعة من دون تسرع لمعالجة القضايا"، وفقا لقناة "إم تي في" اللبنانية.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2025
الرئيس اللبناني يكشف عن إجرائه اتصالات مع "حزب الله" لحل مسألة السلاح
25 يوليو, 18:22 GMT
وشدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، في حديثه، أن الضغوط والانتقادات لن تثنيه عن المضي قدما، لأن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وأكد أن زياراته الخارجية أظهرت تقدير الدول للبنانيين، داعيًا للاستفادة من كفاءات المنتشرين ودور الإعلام في إبراز الإيجابيات، وأشار إلى مؤشرات اقتصادية مشجعة.
