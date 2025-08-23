عون: لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على ورقة باراك

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة على غزة ومحادثات إنهاء الحرب يسيران معاً، تنديد مصري سعودي بتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
146 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:16 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
09:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:26 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: بوشكين أب الأدب الروسي الحديث وواضع أسس الواقعية النقدية فيه
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ما يحدث في غزة هو جريمة إنسانية يسكت عليها المجتمع الدولي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المحادثة الأولى بين البشر والحيتان والحوار مع الكائنات الفضائية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
ترامب: كييف ستضطر للموافقة على شروط روسيا للتسوية، سوريا تنفي توقيع اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يتحرك العالم بعد إعلان غزة رسميا منطقة مجاعة كارثية؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
عون: لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على ورقة باراك
استقبل الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مساء اليوم السبت في قصر بعبدا، السيناتور الأمريكي دارين لحود، برفقة النائب في الكونغرس الأمريكي ستيف كوهين والوفد المرافق،... 23.08.2025
عون: لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على ورقة باراك

19:57 GMT 23.08.2025
استقبل الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مساء اليوم السبت في قصر بعبدا، السيناتور الأمريكي دارين لحود، برفقة النائب في الكونغرس الأمريكي ستيف كوهين والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأبلغ عون السيناتور لحود أن لبنان يترقب الرد النهائي من إسرائيل على الورقة التي قدمها السفير توماس باراك، الذي من المقرر أن يزور لبنان الثلاثاء المقبل برفقة مورغان أورتيغوس، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.
ونفى عون تلقي لبنان أي إشعار رسمي بشأن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب، رغم التقارير الإعلامية التي تداولت هذا الأمر.
وشدد على ضرورة تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، محذرا من خطورة إنهاء مهمتها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين، واستكمال نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية المعترف بها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده.
اليونيفيل تحيي الذكرى الـ47 لتأسيسها في الناقورة: تأكيد على الالتزام بالاستقرار وتنفيذ القرار 1701 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
إسرائيل تطالب الولايات المتحدة بوقف عمل قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
19 أغسطس, 16:13 GMT
وأشار عون إلى المهام المتعددة التي يتحملها الجيش اللبناني، والتي تشمل حفظ الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، وحماية الحدود.
ودعا الرئيس اللبناني الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الجيش بالمعدات والتجهيزات، إلى جانب تقديم الدعم المادي للعسكريين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتطرق عون إلى جهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد، مؤكدا التزام لبنان بتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات.
وناقش الرئيس عون العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى اللقاءات التي جرت مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين لبنانيين وسوريين.

وأعلن عن زيارة مرتقبة لوفد سوري إلى لبنان قريبا لمناقشة قضايا مشتركة، من بينها ضبط الحدود وعودة النازحين السوريين.

قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
لبنان يؤكد تمسكه ببقاء "اليونيفيل" حتى تنفيذ القرار 1701
19 أغسطس, 14:19 GMT
وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قد صرح، اليوم السبت، بأن "عناصر المؤسسة العسكرية يؤدون مهامًا معقدة ودقيقة في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب، حيث تواجه الوحدات أخطارا متزايدة وظروفا صعبة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".
جاء ذلك خلال تقديم هيكل، التعازي لعائلتي عسكريَين قُتلا في انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين جنوبي لبنان، وفقا لبيان من الجيش.
وثمّن قائد الجيش اللبناني "صبر عائلات القتلى وتضحياتهم في سبيل لبنان"، مشددًا على أن "الجيش سيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين، وأن صموده يمثل ركيزة أساسية لصمود الوطن".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2025
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عدة بلدات جنوبي لبنان
20 أغسطس, 23:29 GMT
وأكد هيكل أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية تعتز بشهدائها وتظل وفية لعائلاتهم"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني سيواصل أداء واجباته الوطنية مهما بلغت التحديات".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
