عون: لبنان ينتظر الرد النهائي الإسرائيلي على ورقة باراك

وأبلغ عون السيناتور لحود أن لبنان يترقب الرد النهائي من إسرائيل على الورقة التي قدمها السفير توماس باراك، الذي من المقرر أن يزور لبنان الثلاثاء المقبل برفقة مورغان أورتيغوس، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية. وشدد على ضرورة تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، محذرا من خطورة إنهاء مهمتها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين، واستكمال نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية المعترف بها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده.وأشار عون إلى المهام المتعددة التي يتحملها الجيش اللبناني، والتي تشمل حفظ الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، وحماية الحدود. وتطرق عون إلى جهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد، مؤكدا التزام لبنان بتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات. وناقش الرئيس عون العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى اللقاءات التي جرت مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ومسؤولين لبنانيين وسوريين.وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قد صرح، اليوم السبت، بأن "عناصر المؤسسة العسكرية يؤدون مهامًا معقدة ودقيقة في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب، حيث تواجه الوحدات أخطارا متزايدة وظروفا صعبة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية". جاء ذلك خلال تقديم هيكل، التعازي لعائلتي عسكريَين قُتلا في انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين جنوبي لبنان، وفقا لبيان من الجيش.وثمّن قائد الجيش اللبناني "صبر عائلات القتلى وتضحياتهم في سبيل لبنان"، مشددًا على أن "الجيش سيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين، وأن صموده يمثل ركيزة أساسية لصمود الوطن". وأكد هيكل أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية تعتز بشهدائها وتظل وفية لعائلاتهم"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني سيواصل أداء واجباته الوطنية مهما بلغت التحديات". ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال". ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
استقبل الرئيس اللبناني، جوزاف عون، مساء اليوم السبت في قصر بعبدا، السيناتور الأمريكي دارين لحود، برفقة النائب في الكونغرس الأمريكي ستيف كوهين والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأمريكية ليزا جونسون، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.
وأبلغ عون السيناتور لحود أن لبنان يترقب الرد النهائي من إسرائيل
على الورقة التي قدمها السفير توماس باراك، الذي من المقرر أن يزور لبنان الثلاثاء المقبل برفقة مورغان أورتيغوس، وفقا للوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.
ونفى عون تلقي لبنان أي إشعار رسمي بشأن نية إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في الجنوب، رغم التقارير الإعلامية التي تداولت هذا الأمر.
وشدد على ضرورة تجديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، محذرا من خطورة إنهاء مهمتها قبل انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب، وإعادة الأسرى اللبنانيين، واستكمال نشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية المعترف بها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة بنوده.
وأشار عون إلى المهام المتعددة التي يتحملها الجيش اللبناني، والتي تشمل حفظ الأمن الداخلي، مكافحة الإرهاب، مكافحة تهريب المخدرات، وحماية الحدود.
ودعا الرئيس اللبناني الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم الجيش بالمعدات والتجهيزات، إلى جانب تقديم الدعم المادي للعسكريين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتطرق عون إلى جهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ومكافحة الفساد، مؤكدا التزام لبنان بتعزيز الشفافية والحوكمة في مختلف القطاعات.
وناقش الرئيس عون العلاقات مع سوريا، مشيرا إلى اللقاءات التي جرت مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع
ومسؤولين لبنانيين وسوريين.
وأعلن عن زيارة مرتقبة لوفد سوري إلى لبنان قريبا لمناقشة قضايا مشتركة، من بينها ضبط الحدود وعودة النازحين السوريين.
وكان قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل قد صرح، اليوم السبت، بأن "عناصر المؤسسة العسكرية يؤدون مهامًا معقدة ودقيقة في مختلف المناطق، خاصة في الجنوب، حيث تواجه الوحدات أخطارا متزايدة وظروفا صعبة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية".
جاء ذلك خلال تقديم هيكل، التعازي لعائلتي عسكريَين قُتلا في انفجار مخزن أسلحة وذخائر في وادي زبقين جنوبي لبنان، وفقا لبيان من الجيش.
وثمّن قائد الجيش اللبناني "صبر عائلات القتلى وتضحياتهم في سبيل لبنان"، مشددًا على أن "الجيش سيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الأول عن جميع اللبنانيين، وأن صموده يمثل ركيزة أساسية لصمود الوطن".
وأكد هيكل أن "المؤسسة العسكرية اللبنانية تعتز بشهدائها وتظل وفية لعائلاتهم"، لافتا إلى أن "الجيش اللبناني سيواصل أداء واجباته الوطنية مهما بلغت التحديات".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله
" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".