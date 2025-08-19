https://sarabic.ae/20250819/لبنان-يؤكد-تمسكه-ببقاء-اليونيفيل-حتى-تنفيذ-القرار-1701--1103924957.html

لبنان يؤكد تمسكه ببقاء "اليونيفيل" حتى تنفيذ القرار 1701

لبنان يؤكد تمسكه ببقاء "اليونيفيل" حتى تنفيذ القرار 1701

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، خلال لقائه مع قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، تمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب حتى... 19.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-19T14:19+0000

2025-08-19T14:19+0000

2025-08-19T14:19+0000

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/08/1101457493_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d614a270c1abd5cd84b083d66d5480a3.jpg

وأشار عون، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" وأهالي القرى والبلدات الجنوبية، مع اقتراب انتهاء ولاية القوات الدولية نهاية الشهر الجاري. وكان مجلس الأمن الدولي قد بحث مشروع قرار فرنسي يقضي بتمديد مهمة القوة الدولية في جنوب لبنان "اليونيفيل" لعام جديد، ليستمر عملها في المنطقة حتى 31 أغسطس/ آب 2026. ولفتت الوكالة إلى أنه من المقرر التصويت على المشروع في 25 أغسطس الجاري قبل انتهاء التفويض الحالي الخاص بالقوة الدولية.ولم تعلق واشنطن، التي تمتلك حق النقض "الفيتو" على مشروع القرار، الذي يجب أن يتم التصويت عليه قبل انتهاء الولاية الحالية للقوة الدولية التي تنتهي آخر الشهر الجاري. وتعد قوة الطوارئ الدولية "اليونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى شهر مارس/ آذار 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني. ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني. وتضم القوة نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.

https://sarabic.ae/20250818/نائب-لبناني-هناك-إشكالية-بتطبيق-الورقة-التي-قدمها-باراك-وموضوع-التجديد-لليونيفيل-مهمة-أورتاغوس--1103893518.html

أخبار لبنان

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار لبنان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي