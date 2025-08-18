https://sarabic.ae/20250818/نائب-لبناني-هناك-إشكالية-بتطبيق-الورقة-التي-قدمها-باراك-وموضوع-التجديد-لليونيفيل-مهمة-أورتاغوس--1103893518.html

نائب لبناني: هناك إشكالية بتطبيق الورقة التي قدمها باراك وموضوع التجديد لليونيفيل مهمة أورتاغوس

وقال النائب اللبناني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "باراك يعمل على الورقة التي قدمها وأقرت الحكومة أهدافها منذ فترة إلا أن الإشكالية بآلية تطبيقها"، مشيرا إلى "نقاط محددة مطلوبة من لبنان ومن إسرائيل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مقابل سحب سلاح "حزب الله".وتمنى التوم "لو أن السلطة الجديدة وبعد انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الثقة قامت بالعمل على وضع آلية أو استراتيجية أمن وطني أو أمن دفاعي لمعالجة موضوع السلاح".وأضاف: "أننا مع حصرية السلاح لأنه استعمل لأهداف غير لبنانية وكنا نتمنى استخدامه دفاعا عن لبنان".وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي"، مضيفًا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح المبعوث الخاص توم باراك".‌‏الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنانلبنان قد يعود إلى "بلاد الشام"... جدل في العالم العربي بسبب تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا

