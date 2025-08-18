https://sarabic.ae/20250818/نائب-لبناني-هناك-إشكالية-بتطبيق-الورقة-التي-قدمها-باراك-وموضوع-التجديد-لليونيفيل-مهمة-أورتاغوس--1103893518.html
نائب لبناني: هناك إشكالية بتطبيق الورقة التي قدمها باراك وموضوع التجديد لليونيفيل مهمة أورتاغوس
كشف النائب اللبناني، سامر التوم، عن تفاصيل زيارة المبعوث الأمريكي، توماس باراك، والدبلوماسية الأمريكية، مورغان أورتاغوس إلى لبنان، مشيراً إلى مناقشة ملفات
وقال النائب اللبناني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "باراك يعمل على الورقة التي قدمها وأقرت الحكومة أهدافها منذ فترة إلا أن الإشكالية بآلية تطبيقها"، مشيرا إلى "نقاط محددة مطلوبة من لبنان ومن إسرائيل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مقابل سحب سلاح "حزب الله".وتمنى التوم "لو أن السلطة الجديدة وبعد انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الثقة قامت بالعمل على وضع آلية أو استراتيجية أمن وطني أو أمن دفاعي لمعالجة موضوع السلاح".وأضاف: "أننا مع حصرية السلاح لأنه استعمل لأهداف غير لبنانية وكنا نتمنى استخدامه دفاعا عن لبنان".وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي"، مضيفًا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح المبعوث الخاص توم باراك".الجيش الإسرائيلي يقصف بنية تحتية عسكرية لـ"حزب الله" جنوبي لبنانلبنان قد يعود إلى "بلاد الشام"... جدل في العالم العربي بسبب تصريح المبعوث الأمريكي إلى سوريا
نائب لبناني: هناك إشكالية بتطبيق الورقة التي قدمها باراك وموضوع التجديد لليونيفيل مهمة أورتاغوس
كشف النائب اللبناني، سامر التوم، عن تفاصيل زيارة المبعوث الأمريكي، توماس باراك، والدبلوماسية الأمريكية، مورغان أورتاغوس إلى لبنان، مشيراً إلى مناقشة ملفات الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب، وتحرير الأسرى، وتجديد ولاية "اليونيفيل"، وقضية سلاح "حزب الله"، مؤكداً ضرورة حل هذه القضية ضمن المؤسسات الدستورية للحفاظ على السلم الأهلي.
وقال النائب اللبناني في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إن "باراك يعمل على الورقة التي قدمها وأقرت الحكومة أهدافها منذ فترة إلا أن الإشكالية بآلية تطبيقها"، مشيرا إلى "نقاط محددة مطلوبة من لبنان ومن إسرائيل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وتحرير الأسرى ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، مقابل سحب سلاح "حزب الله".
وتابع التوم: "أما أورتاغوس فقد بحثت في ملف التجديد لليونيفيل الذي تنتهي ولايته في نهاية الشهر الجاري، وما إذا كان هذا الملف سيبقى بتمويل أمريكي أو بعهدة دول أخرى ومنها فرنسا، وما إذا كان سيتم الحفاظ أو تغيير مهام اليونيفيل".
وتمنى التوم "لو أن السلطة الجديدة وبعد انتخاب رئيس للجمهورية ونيل الحكومة الثقة قامت بالعمل على وضع آلية أو استراتيجية أمن وطني أو أمن دفاعي لمعالجة موضوع السلاح".
وأكد النائب اللبناني أن "الثوابت الأساسية اليوم هي حل موضوع السلاح من دون الوصول إلى فوضى داخلية، لأنها إن حصلت ستكون بمثابة خدمة كبيرة لإسرائيل، وبالتالي الحفاظ على السلم الأهلي والهدوء في لبنان من واجب المسؤولين اللبنانيين كافة، خاصة وأن جميع المسؤولين المعنيين بموضوع السلاح هم داخل الحكومة"، داعيا "لحل مسألة السلاح ضمن المؤسسات والأطر الدستورية اللازمة".
وأضاف: "أننا مع حصرية السلاح لأنه استعمل لأهداف غير لبنانية وكنا نتمنى استخدامه دفاعا عن لبنان".
وفي وقت سابق من اليوم، نفى توماس باراك، المبعوث الرئاسي الأمريكي، توجيه بلاده تهديدات إلى لبنان، بشأن نزع سلاح "حزب الله" اللبناني، مؤكدًا أن حصر السلاح بيد الدولة "سيصب في مصلحة الشيعة في لبنان".
وفي وقت سابق، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "بيروت لم تتلق أي تهديد لتطبيق بنود المقترح الأمريكي"، مضيفًا: "لكن واشنطن أوضحت أن بيروت لن تصبح على أجندتها إذا رفضت مقترح المبعوث الخاص توم باراك".