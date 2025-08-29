بعد مقتل لبنانيين اثنين.. الجيش الإسرائيلي "يأسف" لإصابة جنود الجيش اللبناني ويفتح تحقيقا في الحادث

عربي
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أسفه لإصابة جنود من الجيش اللبناني، وفتح تحقيق في الحادث بعد مهاجمته لآلية هندسية في منطقة الناقورة جنوبي لبنان. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بيانا قال فيه إن "الجيش هاجم أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في المنطقة".وزعم أدرعي "خلال الغارة، وقع خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض، حيث وردت فيما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني".وأضاف أنه "يجرى فحص إمكانية وقوع الحادث نتيجة انفجار الأسلحة الإسرائيلية".وكان الجيش اللبناني، أعلن مساء أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة.بدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة".وقال عون تعليقا على الحادث: "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب، وهذا هو الحادث الرابع الذي يقتل فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، أول أمس الأربعاء، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.وتابع باراك: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن أسفه لإصابة جنود من الجيش اللبناني، وفتح تحقيق في الحادث بعد مهاجمته لآلية هندسية في منطقة الناقورة جنوبي لبنان.
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الجمعة، بيانا قال فيه إن "الجيش هاجم أمس آلية هندسية في منطقة الناقورة في جنوب لبنان، كانت تهم بإعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" في المنطقة".
وزعم أدرعي "خلال الغارة، وقع خلل فني أسفر عن عدم انفجار الذخيرة وسقوطها على الأرض، حيث وردت فيما بعد تقارير عن إصابة عدد من عناصر الجيش اللبناني".
وأضاف أنه "يجرى فحص إمكانية وقوع الحادث نتيجة انفجار الأسلحة الإسرائيلية".
قوات الطوارئ الدولية اليونيفيل في جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
‌‏مجلس الأمن الدولي يوافق على تمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان
أمس, 16:57 GMT
وكان الجيش اللبناني، أعلن مساء أمس الخميس، مقتل اثنين من عناصره جراء انفجار طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في منطقة الناقورة.

وجاء في بيان الجيش اللبناني: "أثناء كشف عناصر من الجيش على مسيرة تابعة للعدو الإسرائيلي بعد سقوطها في منطقة الناقورة، انفجرت ما أدى إلى مقتل ضابط وعسكري وجرح عنصرين آخرين".

بدوره، أعرب رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، "عن تعازيه لقائد الجيش بمقتل ضابط ومعاون أول، خلال الكشف على مسيرة إسرائيلية سقطت في رأس الناقورة".
وقال عون تعليقا على الحادث: "الجيش يدفع مرّة أخرى بالدم ثمن المحافظة على الاستقرار في الجنوب، وهذا هو الحادث الرابع الذي يقتل فيه عسكريون منذ بدء انتشار الجيش في منطقة جنوبي الليطاني، وقد تزامن مع تمديد مجلس الامن للقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، ودعوة المجتمع الدولي إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال بسط سلطته حتى الحدود الدولية".
وفي سياق متصل، أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان توماس باراك، أول أمس الأربعاء، أن "إسرائيل لن تنسحب من الأراضي اللبنانية، قبل تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتًا إلى أن تل أبيب ستقابل خطة بيروت بتقديم ما لديها من خطة للانسحاب من لبنان.
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
لبنان: استكمال تسليم الأسلحة من مخيمات فلسطينية جنوب نهر الليطاني
أمس, 14:38 GMT
وتابع باراك: "لا نريد حربا أهلية في لبنان، وسنعمل على ضمان انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، لكن الأهم هو نزع سلاح "حزب الله".
وأضاف: "إسرائيل ستطبق خطوات متماثلة مع خطوات نزع سلاح "حزب الله". الحكومة اللبنانية ستقدم خطة لنزع سلاح "حزب الله" وأعتقد أنها ستنجح، والحكومة اللبنانية حددت 11 نقطة ووعدت بالالتزام بها والأولى خطة لنزع سلاح "حزب الله".
وفي وقت سابق، اجتمع باراك، خلال زيارته إلى إسرائيل الأحد الماضي، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ أجرى الطرفان محادثات بشأن الحد من الهجمات الإسرائيلية على لبنان ومستقبل العلاقات مع سوريا.
