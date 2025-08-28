عربي
أمساليوم
بث مباشر
أيد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي تمديد عمل قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية العام المقبل، رغم الدعوات السابقة من قبل واشنطن وتل أبيب لإنهاء... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لأخبار الأمم المتحدة على موقع "إكس"، اليوم الخميس، أشارت فيه إلى أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على تمديد عمل قوات "اليونيفيل" في لبنان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.وأشار البيان إلى أن قرار تمديد عمل القوات الدولية في لبنان ينص على أن هذه المدة ستكون الأخيرة بالنسبة لليونيفيل.ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسّعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان لإنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بينما يتمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب حتى يتم تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما يشمل اكتمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.وقبل أيام، أشارت تقارير إلى أن فرنسا بذلت جهودا مكثفة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة معدلة ترضي الطرفين، بشأن التصويت على مشروع قرار لتمديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" لمدة 12 شهرا إضافيا.
‌‏مجلس الأمن الدولي يوافق على تمدد مهمة "اليونيفيل" في لبنان

16:57 GMT 28.08.2025
أيد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي تمديد عمل قوات الطوارئ الدولية في لبنان "اليونيفيل" حتى نهاية العام المقبل، رغم الدعوات السابقة من قبل واشنطن وتل أبيب لإنهاء مهامها خلال العام الجاري.
جاء ذلك بحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لأخبار الأمم المتحدة على موقع "إكس"، اليوم الخميس، أشارت فيه إلى أن مجلس الأمن الدولي صوت بالإجماع على تمديد عمل قوات "اليونيفيل" في لبنان حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026.
وأشار البيان إلى أن قرار تمديد عمل القوات الدولية في لبنان ينص على أن هذه المدة ستكون الأخيرة بالنسبة لليونيفيل.
وتعد "اليونيفيل" من أقدم بعثات حفظ السلام الأممية في العالم، ويرجع تاريخ إنشائها إلى شهر مارس/ أذار 1978 بموجب القرارين 425 و426 الصادرين عن مجلس الأمن، بعد الاجتياح الإسرائيلي للجنوب اللبناني.
ونص قرار تأسيس القوة على تكليفها بتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها على الجنوب.
قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
تقارب أمريكي فرنسي لتمديد عمل "يونيفيل" عاما إضافيا
26 أغسطس, 00:17 GMT
وفي أعقاب حرب يوليو/ تموز 2006، توسّعت مهامها بموجب القرار 1701 لتشمل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ومراقبة "الخط الأزرق" الفاصل، ودعم الجيش اللبناني في جنوب الليطاني.
وتضم القوة نحو عشرة آلاف جندي من أكثر من 40 دولة، إلى جانب مئات المدنيين، وتتخذ من الناقورة مقرا رئيسيا لها، وتعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ضمن ولاية واضحة حددها مجلس الأمن.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تسعيان لإنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" في جنوب لبنان، بينما يتمسك لبنان باستمرار وجود القوات الدولية في الجنوب حتى يتم تنفيذ القرار الأممي 1701 بجميع بنوده، بما يشمل اكتمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الدولية.
وقبل أيام، أشارت تقارير إلى أن فرنسا بذلت جهودا مكثفة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى صيغة معدلة ترضي الطرفين، بشأن التصويت على مشروع قرار لتمديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "يونيفيل" لمدة 12 شهرا إضافيا.
