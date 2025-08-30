https://sarabic.ae/20250830/إعلام-حماس-تنفذ-كمينا-ضد-الجيش-الإسرائيلي-في-حي-الزيتون-بقطاع-غزة-1104306852.html
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، نفذت كمينًا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" وسط... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T06:01+0000
2025-08-30T06:01+0000
2025-08-30T06:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فلسطين المحتلة
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4524d179bc165d2f21a1880b84d970e8.jpg
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "الكمين أسفر عن مقتل جندي صهيوني على الأقل وإصابة 11 شخصا وفقدان 4 آخرين".بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصال بـ4 من جنوده خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم أمس الجمعة، في سلسلة منشورات عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن مقاتلي "حماس" في "حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله".وأكد أن خطط إسرائيل "باحتلال مدينة غزة ستزيد من فرص أسر جنود جدد"، محذرًا من مقتل رهائن إسرائيليين بفعل العملية الإسرائيلية.سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزةبابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250829/حماس-خطة-إسرائيل-لاحتلال-غزة-فرصة-لأسر-جنود-جدد-1104301330.html
إسرائيل
فلسطين المحتلة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176366_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_674c8db676abe6678e79d750b300a007.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فلسطين المحتلة, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، نفذت كمينًا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" وسط مدينة غزة.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "الكمين أسفر عن مقتل جندي صهيوني على الأقل وإصابة 11 شخصا وفقدان 4 آخرين".
وفي السياق ذاته، نشرت "كتائب القسام"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورة كُتب عليها: "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصال بـ4 من جنوده خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة.
يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التدمير واسعة النطاق للمربعات السكنية شمالي وجنوبي مدينة غزة، ضمن أوسع حملة تدمير يشهدها القطاع منذ بدء التصعيد.
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم أمس الجمعة، في سلسلة منشورات عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن مقاتلي "حماس" في "حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله".
وأكد أن خطط إسرائيل "باحتلال مدينة غزة ستزيد من فرص أسر جنود جدد"، محذرًا من مقتل رهائن إسرائيليين بفعل العملية الإسرائيلية.