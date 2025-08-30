إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة
إعلام: "حماس" تنفذ كمينا ضد الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" بقطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، نفذت كمينًا ضد قوات الجيش الإسرائيلي في حي "الزيتون" وسط مدينة غزة.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن "الكمين أسفر عن مقتل جندي صهيوني على الأقل وإصابة 11 شخصا وفقدان 4 آخرين".

وفي السياق ذاته، نشرت "كتائب القسام"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، صورة كُتب عليها: "نذكّر من ينسى.. الموت أو الأسر".

أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
"حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جدد
أمس, 20:44 GMT
بدورها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، فجر اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي فقد الاتصال بـ4 من جنوده خلال اشتباكات عنيفة مع مقاتلين فلسطينيين في قطاع غزة.

يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التدمير واسعة النطاق للمربعات السكنية شمالي وجنوبي مدينة غزة، ضمن أوسع حملة تدمير يشهدها القطاع منذ بدء التصعيد.

وقال المتحدث باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، يوم أمس الجمعة، في سلسلة منشورات عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، إن مقاتلي "حماس" في "حالة استنفار وجهوزية ومعنويات عالية، وسيقدمون نماذج فذّة في البطولة والاستبسال وسيلقّنون الغزاة دروسًا قاسية بعون الله".
وأكد أن خطط إسرائيل "باحتلال مدينة غزة ستزيد من فرص أسر جنود جدد"، محذرًا من مقتل رهائن إسرائيليين بفعل العملية الإسرائيلية.
سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة
بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
