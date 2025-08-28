https://sarabic.ae/20250828/سموتريتش-يدعو-إلى-قطع-المياه-والكهرباء-والطعام-عن-غزة-1104241832.html
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "إن من لا يموت في غزة بالرصاص يمكن أن يموت بالجوع"، داعيا إلى قطع المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع.
وأضاف، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية أن "حماس لن تقبل أي صفقة ما دامت قادرة على إعادة إحياء نفسها"، مضيفا: "يجب أن نعمل على تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وتابع: "يجب على حماس أن تكون بين أمرين إما مواجهة حرب مستمرة أو الاستسلام"، قائلا إن" مشكلة سكان غزة يمكن حلها بهجرتهم الطوعية من القطاع".وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة أن ينفذ الجيش قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن غزة، داعيا إلى ضم أجزاء من غزة بشكل جزئي كل أسبوع حتى تصبح معظم المناطق تابعة لإسرائيل.وهاجم سموتريتش بعض الإسرائيليين الذين يدعون إلى وقف الحرب واصفا دعواتهم بأنها دعوات للاستسلام وأنه لن يتم الاستماع لها.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، "إن من لا يموت في غزة بالرصاص يمكن أن يموت بالجوع"، داعيا إلى قطع المياه والغذاء والكهرباء عن القطاع.
وأضاف، اليوم الخميس، في تصريحات صحفية أن "حماس لن تقبل أي صفقة ما دامت قادرة على إعادة إحياء نفسها"، مضيفا: "يجب أن نعمل على تقويض مراكز الثقل العسكري التابعة لحماس حتى نصل إلى نزع سلاحها"، حسب صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وتابع: "يجب على حماس أن تكون بين أمرين إما مواجهة حرب مستمرة أو الاستسلام"، قائلا إن" مشكلة سكان غزة يمكن حلها بهجرتهم الطوعية من القطاع".
وشدد وزير المالية الإسرائيلي على ضرورة أن ينفذ الجيش قرار المجلس الوزاري المصغر بشأن غزة، داعيا إلى ضم أجزاء من غزة بشكل جزئي كل أسبوع حتى تصبح معظم المناطق تابعة لإسرائيل.
وهاجم سموتريتش بعض الإسرائيليين الذين يدعون إلى وقف الحرب
واصفا دعواتهم بأنها دعوات للاستسلام وأنه لن يتم الاستماع لها.
ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة
وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 28 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 63 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 160 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.