"حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جدد
"حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جدد
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إن "خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة ستدفع ثمنها من دماء جنودها،... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T20:44+0000
2025-08-29T20:44+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
المجاعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098966966_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b0ef5fbda7c61c21697b79f5766ad6a4.jpg
وقال أبو عبيدة، في بيان له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه "قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه".وأضاف: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة مجاعة كارثية، وكان قد أعلن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من استخدام التجويع سلاحا في الحرب.وكشفت رسالة داخلية عن مطالبة أكثر من 500 موظف في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتسمية الحرب الدائرة في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، واصفين إياها بأنها تتوافق مع المعايير القانونية لهذا التصنيف.وحذر الموظفون من أن "عدم إدانة الإبادة الجماعية الجارية يهدد بتقويض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان الدولية برمتها".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استثناء مدينة غزة من "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة" للأنشطة العسكرية، وقال إن المدينة باتت "منطقة قتال خطيرة".سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزةبابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20250827/جميع-أعضاء-مجلس-الأمن-الدولي-باستثناء-الولايات-المتحدة-ينددون-بالمجاعة-في-غزة--1104214139.html
https://sarabic.ae/20250828/الصحة-الفلسطينية-ارتفاع-ضحايا-المجاعة-في-غزة-إلى-317-شخصا-بينهم-121-طفلا-1104226129.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/1a/1098966966_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_deaf1cdef6fedf94faa186cb76b46341.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, المجاعة
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, المجاعة

"حماس": خطة إسرائيل لاحتلال غزة فرصة لأسر جنود جدد

20:44 GMT 29.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradatأزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة
أزمة الخبز تتفاقم وخطر المجاعة يهدد سكان قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية أبو عبيدة، اليوم الجمعة، إن "خطط إسرائيل لاحتلال مدينة غزة ستدفع ثمنها من دماء جنودها، وستزيد احتمالات أَسر جنود جدد".
وقال أبو عبيدة، في بيان له، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه "قرروا وبإصرار تقليص عدد أسرى العدو الأحياء إلى النصف، وأن تختفي معظم جثث أسراهم القتلى إلى الأبد، ما سيحمل جيش العدو وحكومته الإرهابية كامل المسؤولية عنه".
وأضاف: "سنحافظ على أسرى العدو بقدر استطاعتنا، وسيكونون مع مجاهدينا في أماكن القتال والمواجهة في ظروف المخاطرة والمعيشة نفسها، وسنعلن عن كل أسير يقتل بفعل العدوان باسمه وصورته وإثبات لمقتله".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي باستثناء الولايات المتحدة ينددون بالمجاعة في غزة
27 أغسطس, 19:48 GMT
يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه قطاع غزة مجاعة كارثية، وكان قد أعلن جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذرين من استخدام التجويع سلاحا في الحرب.
وكشفت رسالة داخلية عن مطالبة أكثر من 500 موظف في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بتسمية الحرب الدائرة في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية"، واصفين إياها بأنها تتوافق مع المعايير القانونية لهذا التصنيف.
تكية جباليا ملاذ الغزيين شمال القطاع في مواجهة المجاعة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 317 شخصا بينهم 121 طفلا
أمس, 09:46 GMT
وحذر الموظفون من أن "عدم إدانة الإبادة الجماعية الجارية يهدد بتقويض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان الدولية برمتها".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، استثناء مدينة غزة من "حالة الهدنة التكتيكية المحلية والمؤقتة" للأنشطة العسكرية، وقال إن المدينة باتت "منطقة قتال خطيرة".
سموتريتش يدعو إلى قطع المياه والكهرباء والطعام عن غزة
بابا الفاتيكان يطالب بوقف "العقاب الجماعي" في قطاع غزة
